Cambiamento climatico: negli USA l'inverno più caldo della storia

L’ultimo inverno negli Stati Uniti non può essere propriamente definito tale. Temperature senza precedenti hanno caratterizzato il clima, portando il termometro a livelli mai visti prima. Da dicembre 2023 a febbraio 2024, la media di 3,1 gradi Celsius ha superato di ben 3 gradi quella del XX secolo, rivelando un aumento termico che genera parecchia preoccupazione. Questi numeri sono infatti l’ulteriore sintomo del cambiamento climatico in atto.

L’irruzione di questo caldo eccezionale è stata amplificata dall’influenza del fenomeno climatico El Niño. Le temperature così elevate hanno colpito duramente gli Stati del Midwest superiore, dei Grandi Laghi e del Nord-est. Questo calore estremo ha avuto conseguenze dirette sulla vita di milioni di persone, costringendo il governatore del Minnesota a prendere misure di sostegno per le imprese danneggiate dalla mancanza di neve, chiaro segnale di come i cambiamento stia già impattando sull’economia.

Le decisioni in politica per combattere il cambiamento del clima

Eventi meteorologici come incendi, siccità e alluvioni hanno flagellato diverse regioni del Paese. Per mesi gli esperi hanno parlato del tragico incendio di Smokehouse Creek in Texas. Ora, l’ondata di caldo persistente ha drasticamente ridotto la copertura glaciale dei Grandi Laghi, minacciando l’ecosistema e la protezione delle coste contro l’erosione. La reazione a questi eventi allarmanti ha inevitabilmente raggiunto il vertice della politica.

Il presidente Joe Biden ha finalmente riconosciuto l’urgenza di un’azione globale contro cambiamento climatico. Anche con gli sforzi già effettuati e le promesse a livello internazionale, le emissioni di gas serra continuano ad alimentare dubbi sulla capacità di invertire la rotta prima di superare punti di non ritorno. La comunità scientifica è unanime nel sottolineare la necessità di riduzioni drastiche e immediate per affrontare la crisi climatica che ci attanaglia. Il caldo record invernale degli Stati Uniti è un grido d’allarme assordante che richiede urgenza in tutto il mondo. Da noi, dal presente, dipende l’intero avvenire delle future generazioni.