Di solito se non si sa come passare il tempo e bisogna fare una dura guerra contro la noia, il cavallo di battaglia di solito è YouTube. Piattaforma storica che ha scalato le vette del mondo di Internet. Attraverso tutti i suoi utenti che rifornivano il sito con tutti i loro video per animare il tutto.

Successivamente con l’introduzione della privacy e degli account Google molte cose sono cambiate. Oggi la piattaforma di contenuti digitali se non si è loggati con un account Google non mostrerà i video consigliati.

YouTube, adesso i video consigliati?

Alla base di ogni buona e funzionale piattaforma informatica o ogni semplice programma c’è lo zampino di un algoritmo che fa funzionare il tutto. YouTube ha voluto modificare il tale, in modo da far smettere di mostrare i video consigliati a quelli utenti che non si sono conciliati a fare l’accesso con il proprio account Google o anche a quelli che navigano con la modalità incognito.

Questa nuova modifica però non porta sicuramente sicurezze, visto che gli utenti sono preoccupati per il rimanere connessi costantemente per accedere al servizio offerto.

Prima dell’introduzione di questa nuova modifica all’algoritmo che viene usato da YouTube, gli utenti che navigavano in modalità incognito o chi non aveva fatto l’accesso potevano sempre accedere ai suggerimenti dei video presenti sulla piattaforma. Mentre ora chi non rispetta l’accesso con Google appena entra su YouTube si ritroverà una homepage spoglia. Con l’invito di cominciare a guardare dei contenuti per creare e generare un feed personalizzato.

Stesso identico discorso ricade sui suggerimenti che YouTube fornisce nella barra di ricerca. Visto che quando si va a digitare un nome da ricercare, i suggerimenti non sono visualizzati. Oltre a questo quando si è loggati invece e si cancella le ricerche e visualizzazioni anche in quel caso non si riceveranno dei suggerimenti.

Queste nuove modifiche hanno registrato un innalzamento delle preoccupazioni per quanto riguarda la privacy. Visto che molti utenti si domandano se questa modifica sia fatta per fornire più dati personali possibili e per utilizzare appieno le funzionalità di YouTube.