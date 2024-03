Google Chrome è uno dei browser più amato dagli utenti che navigano sul web e di conseguenza è anche uno dei più utilizzati.

I motivi per cui il motore di navigazione di Google è così apprezzato sono sicuramente la velocità di navigazione e di caricamento delle pagine, un’ottima sincronizzazione tra i vari strumenti di Google, un innovativo sistema di sicurezza che segnala qualsiasi minaccia presente sul web e le estensioni che permettono di personalizzare il browser.

Come tutti gli strumenti del web, anche Google Chrome va incontro a periodici aggiornamenti utili a rendere l’esperienza degli utenti.

Ad esempio, nelle ultime settimane sono state implementate alcune importanti funzioni come le proposte di ricerca derivanti dalle indagini condotte da altri utenti, che è possibile visualizzare esclusivamente dal desktop, oppure l’aumento della presenza di immagini nei suggerimenti di ricerca, derivate sempre da ricerche di altri utenti.

Ma non è finita qui, ci sono anche altre novità relative a funzioni non proprio recenti che potrebbero migliorare la vostra navigazione.

Google Chrome e le novità sulle schede personalizzate

Le schede personalizzate sono uno degli strumenti più apprezzati di Google Chrome poiché permettono agli utenti di ottenere una visuale molto più organizzata, racchiudendo le proprie schede in gruppi differenti.

Negli scorsi mesi alle schede personalizzate era stata aggiunta un’incredibile funzione, chiamata picture in picture (PiP), molto apprezzata dagli utenti. Si tratta di uno strumento che permette di aprire una finestra fluttuante a partire da un’altra applicazione. L’utilità di questa funzione è quella di poter guardare un video o una trasmissione senza smettere di navigare sul web.

Inizialmente questa novità non era attiva di default ma per usufruirne era necessario andare in Impostazioni e attivare un flag specifico, mentre adesso Google avrebbe deciso di rendere la picture in picture disponibile per tutti su Chrome come impostazione standard.