WhatsApp ha intenzione di fornire a tutti gli utenti una novità che consentirà di avere delle informazioni in più sul tipo di profilo con cui stiamo messaggiando; dal punto di vista delle novità WhatsApp è sempre pronto ad aggiungere delle qualità e caratteristiche in più per soddisfare tutte le richieste degli utenti e per farli trovare a loro agio nell’ utilizzare quest’ applicazione.

In quest’ aggiornamento comparirà una scritta sotto il nome del contatto con cui stiamo chattando che ci indicherà il livello di sicurezza che possiede la persona in moda da capire con chi realmente stiamo messaggiando. Questo è stato comunicato da WABetaInfo poiché nella versione beta per Android ci sarebbe già questa novità e che quindi successivamente dovrebbe arrivare per tutti gli utenti di WhatsApp.

WhatsApp, nuova dicitura molto interessante

La novità di WhatsApp consiste in una nuova dicitura che sarà presente sotto il nome del contatto con cui stiamo messaggiando: verrà scritta la dicitura con la crittografia end-to-end. Questa scritta permetterà agli utenti di capire quali sono le chat protette dall’ ultima versione di sicurezza in moda da avere a disposizione delle chat in cui le discussioni non possono essere spiate da persone esterne alla chat. Soprattutto quando abbiamo a che fare con delle chat in cui ci sono dei messaggi importanti e che devono essere mantenuti segreti, in questo modo siamo sicuri che le nostre conversazioni non verranno lette da nessun altro.

L’ aggiornamento definitivo arriverà entro i prossimi giorni dopo che ovviamente verrà presentata la versione beta su iOS, per cui dobbiamo aspettare un po’ prima che venga rilasciata a tutti, anche perché bisognerà constatate l’ assenza di errori e di bug che potrebbero compromettere la funzionalità del sistema. La versione beta sarà chiamata 2.24.6.11 dove verrà inserito anche l’ ultimo aggiornamento in modo da avere la dicitura end-to-end.