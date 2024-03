Oggi tutti noi utilizziamo siti e applicazioni, è diventato quasi fondamentale per l’utente registrarsi e accedere a queste piattaforme. Lo fa attraverso delle password che lui crea. Però ci sono dei problemi causati da malintenzionati, queste password vengono rubate e i tuoi dati potrebbero essere a rischio. In questo articolo vedremo quindi, quali sono le password più rubate d’Italia.

Password, non sappiamo mai quali mettere perché abbiamo paura che potrà essere violata

La piattaforma Preply ha creato una classifica delle password più violate nel mondo, compreso l’Italia. Come dicevamo prima, ormai dobbiamo utilizzarle per accedere in qualche piattaforma o sito, e un gran numero di utenti utilizza la password 123456, e questa si merita la prima posizione per essere la più violata al mondo. Si sono registrate secondo la classifica Preply, che ricordo è un portale online per l’apprendimento di lingue che ha trattato questa problematica, più di 37 milioni di violazioni fino ad oggi.

Ci può far anche preoccupare i tempi che gli hacker ci mettono a violare una password così insicura, si è scoperto che il tempo di violazione stimato sia prossimo al secondo. Al 2° posto troviamo, in Italia, la password che comprende le cifre numeriche da 1 a 9, ottenendo all’incirca 17 milioni di violazioni. Al 3° posto della classifica troviamo una combinazione usata molto spesso dagli utenti perchè facile da digitare, Qwerty. Si digita partendo da sinistra a destra della keyboard digitando le lettere da Q ad Y.

Tra il quarto e sesto posto troviamo le password numeriche in questo ordine “12345678“, “1234567890” e infine “12345“. Al settimo posto della classifica troviamo un nome “andrea“, con oltre 350 mila furti. All’ottavo posto troviamo “admin”, alla nona posizione troviamo “juventus” e al decimo posto troviamo il nome “francesco“. Alcuni trucchi per difendersi da questi attacchi è usare password complesse, inserendo caratteri speciali, lettere maiuscole e minuscole, numeri e deve essere una password di una notevole lunghezza. Andrebbe cambiata ogni 1 o 2 mesi specialmente se è una importante. Infine non dobbiamo utilizzare la stessa password per accedere a più piattaforme.