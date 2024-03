Tablet TCL al giusto prezzo: OFFERTA folle su Amazon

Che prezzo per questo tablet di casa TCL, gli utenti possono raggiungere un risparmio davvero notevole.

Tablet TCL in promozione su Amazon, gli utenti possono acquistare un prodotto a meno di 100 euro, riuscendo così a raggiungere un livello di risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative. Si tratta del TCL Mobile Tab 8 4G, dispositivo che non raggiunge prestazioni al top, ma che comunque è più che adeguato per la situazione.

Il prodotto presenta un processore quad-core, con alle spalle 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (che risulta essere espandibile tramite microSD fino a 256GB), passando comunque per sistema operativo Android 11, con successivi aggiornamenti che possono essere tranquillamente installati dal consumatore, oppure una batteria molto capiente da 4080mAh, utilissima per riuscire ad utilizzare il device per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

TCL: il tablet costa molto poco

Il TCL Tab 8 è un tablet estremamente economico, nel mese di Dicembre il prezzo era addirittura sceso sui 149 euro, per aiutarvi a comprendere quale sia la sua qualità generale. A prescindere da ciò, Amazon ha fatto una scelta importante: attivare uno sconto ulteriore del 33% sul suddetto valore, fino ad arrivare alla spesa finale di 99,90 euro. Lo potete acquistare a questo link.

Il tablet presenta il carrellino delle SIM, con il quale arrivare ad una connessione al massimo in 4G, senza andare ad arrecare troppo fastidio agli occhi. Sono disponibili varie modalità di utilizzo, tra cui blue light, per ridurre l’affaticamento dalla luce blu, luminosità ottimizzata, bilanciando la luminosità il più possibile, oppure la modalità lettura, per avere un maggiore comfort quando state leggendo un libro.

Tecnicamente viene definito un tablet adatto ai bambini, proprio perché nell’insieme non raggiunge tali prestazioni che possano soddisfare pienamente le aspettative di una persona adulta.