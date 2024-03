Gli archeologi di Pompei hanno recentemente fatto una scoperta straordinaria: un affresco risalente a circa 2000 anni fa, che raffigura una scena mitologica. Gli archeologi hanno rinvenuto questa opera, che ritrae Phrixus e Helle, due fratelli gemelli, nella Casa di Leda, una dimora antica soggetta a scavi archeologici dal 2018.

Il mito di Phrixus e Helle a Pompei

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha definito l’affresco, caratterizzato da colori vibranti, in “eccellente stato di conservazione“. La Casa di Leda, così nominata per via di un altro affresco raffigurante una scena mitologica di Leda e il cigno, ha fornito un prezioso quadro della vita quotidiana e delle rappresentazioni artistiche dell’epoca.

Nell’affresco di Phrixus e Helle, la scena dipinta fa parte del mito in cui i due fratelli sono salvati da un ariete volante con un vello d’oro, che li protegge dalle malefatte della matrigna che tramava per ucciderli. Nella narrazione, Helle cade in mare e annega mentre Phrixus fugge. L’affresco cattura questo momento struggente, con Helle immersa nell’acqua e protesa verso il fratello.

Secondo Zuchtriegel, il mito di Phrixus e Helle ha una risonanza contemporanea a Pompei, poiché rappresenta due profughi in fuga via mare, costretti ad allontanarsi a causa delle trame malvagie di una matrigna:

“Sono due profughi che si trovano in mare, un fratello e una sorella, costretti a scappare perché la matrigna vuole liberarsi di loro, e lo fa con l’inganno e la corruzione.”

Hanno descritto l’affresco come un “quadro incorniciato, appeso a una parete gialla”. Mentre la sezione settentrionale della casa comprende sei stanze, la sezione meridionale, dove hanno scoperto l’affresco di Phrixus e Helle, è ancora in fase di esplorazione.

Un futuro di scoperte

Gli archeologi stanno conducendo ulteriori scavi nella Casa di Leda, con l’obiettivo di definire la mappa completa della struttura. Stanno anche pulendo gli affreschi scoperti, liberando il pigmento dai residui e dai depositi vulcanici e consolidando le superfici per prevenire il deterioramento ora che li hanno esposti.

Nel XVIII secolo, si effettuarono soltanto scavi preliminari nella Casa di Leda, e solo nel 2018 i lavori furono ripresi. Quest’area riveste un’importanza critica per Pompei, e Zuchtriegel auspica che i siti legati alla Casa di Leda possano essere resi accessibili al pubblico, offrendo così ai visitatori un’affascinante opportunità di esplorare la ricchezza storica di Pompei da una prospettiva nuova e magica.

La scoperta dell’affresco di Phrixus e Helle non solo arricchisce la nostra comprensione del passato, ma anche la nostra capacità di empatizzare con le esperienze umane attraverso il tempo. Rappresentando una storia antica di fuga e persecuzione, questo affresco ci ricorda l’universalità delle sfide umane e l’importanza di preservare e condividere la nostra storia per generazioni future.