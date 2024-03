Il fervore sorto intorno al Pixel Fold di seconda generazione sta raggiungendo vette sempre più alte, mentre l’entusiasmo degli appassionati cresce con le ultime indiscrezioni riguardanti le dimensioni dei suoi due schermi: interno ed esterno. E non è tutto. Stanno emergendo ora dettagli più precisi su ciò che potremmo aspettarci da questa nuova versione del dispositivo pieghevole di Google.

Secondo le informazioni provenienti da una fonte autorevole come Ross Young di DSCC, il Google Pixel Fold 2, sembra, avrà uno schermo principale pieghevole da 8,02 pollici, offrendo un’ampia superficie per un’esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, il display esterno sarà da 6,29 pollici, garantendo una comoda navigazione anche quando il dispositivo è chiuso.

Maggiori dettagli sul nuovo Pixel Fold 2 di Google

Per quanto riguarda il design del Pixel Fold 2 sembra che il dispositivo potrebbe mantenere la forma generale del suo predecessore, ma con alcune modifiche. Tra le modifiche più evidenti, si prevede un aggiornamento estetico del modulo fotografico esterno che potrebbe presentare un’isola sporgente con due fori a pillola orizzontali, ospitanti tre fotocamere.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le informazioni trapelate fino ad ora offrono uno sguardo dettagliato sul processore del dispositivo pieghevole di Google. Si tratterebbe del potente Google Tensor G4, che promette prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. La memoria, con 16GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna, assicura ampio spazio di archiviazione.

Dal punto di vista della connettività, il Pixel Fold 2 offrirà un supporto per le reti 5G, garantendo così connessioni ultraveloci e prestazioni affidabili anche in situazioni di traffico di rete intenso.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo sarà dotato di tre fotocamere esterne e una interna, con un quarto sensore che potrebbe essere utilizzato per funzionalità come il rilevamento della profondità o la termografia a infrarossi. Con una batteria da 5.000mAh, si prevede, inoltre, che il dispositivo offrirà un’autonomia sufficiente per supportare un utilizzo intensivo durante l’arco della giornata.

Secondo Young, la produzione dei pannelli inizierà già nel mese di aprile, suggerendo che il lancio sul mercato potrebbe essere imminente. Molti hanno supposto che Google potrebbe rivelare ufficialmente il suo tanto atteso smartphone pieghevole al pubblico durante il Google I/O di maggio, ma per il momento non ci sono informazioni ufficiali.