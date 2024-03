Grazie alla friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max in super offerta su Amazon, preparare pasti deliziosi senza l’aggiunta di olio è diventato più semplice che mai. Con la sua tecnologia avanzata ad aria calda, alla friggitrice offre la possibilità di cucinare in modo sano e veloce, garantendo risultati deliziosi in ogni occasione.

La Moulinex Easy Fry Max ha una capienza di 5 litri ed è in grado di soddisfare le esigenze anche dei gruppi più numerosi. Con la possibilità di preparare fino a sei porzioni in una sola volta, è ideale per le occasioni speciali o semplicemente per soddisfare l’appetito di tutta la famiglia con estrema facilità.

Friggitrice ad aria: 10 programmi di cottura

Dalle patatine fritte alle opzioni più creative come pizza e dolci, la friggitrice Easy Fry Max offre una vasta gamma di opzioni grazie ai suoi 10 programmi di cottura preimpostati. E’ così possibile cucinare una varietà di piatti senza dover controllare in continuazione l’intero processo.

Ma non è tutto, grazie al pannello di controllo digitale, con pochi tocchi, è possibile selezionare il programma desiderato e lasciare che la friggitrice faccia il resto. Il tutto senza il minimo stress e con la garanzia di preparare piatti sempre originali e gustosi.

Dopo aver cucinato anche il processo di pulizia è estremamente semplice e non richiede alcuno sforzo. Il cestello antiaderente per la frittura è lavabile in lavastoviglie in pochi secondi. Ciò significa che è facile non solo cucinare ma anche mantenere la friggitrice in perfette condizioni a lungo termine.

Con una garanzia di riparabilità di 15 anni, la Easy Fry testimonia l’impegno di Moulinex verso la qualità e la durata dei propri prodotti.

Accesso facile a tante ricette

Per coloro che desiderano preparare piatti sempre nuovi e creativi in cucina, la friggitrice offre un accesso facile a un ricettario digitale attraverso la scannerizzazione di un codice QR. Potrete scegliere tra una vasta selezione di ricette per tutti i gusti e le esigenze dietetiche e scoprire nuove e deliziose creazioni da preparare per tutta la famiglia. Ancora in sconto per un periodo di tempo limitato la Easy Fry è disponibile al super prezzo scontato di 79.99 euro.

Restate connessi per tante altre novità in offerta su Amazon !