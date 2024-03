Ogni mese i vari operatori telefonici in Italia si fanno la guerra a colpi di promozioni per cercare di conquistare la fetta di mercato più grossa possibile, ovviamente il fine ultimo di tutto ciò è soddisfare il cliente offrendo a quest’ultimo una vasta scelta tra tantissime offerte pensate per soddisfare le necessità di tutti con costi da corrispondere decisamente competitivi.

Le varie offerte dunque permettono ai clienti di accedere a giga, minuti e SMS in quantità per restare connessi con il mondo digitale intorno a loro ogni giorno, alcune di queste sono addirittura pensate per sottrarre i clienti alla concorrenza e infatti sono dedicate a coloro che decidono di effettuare la portabilità o di ritornare presso un vecchio operatore, offrendo generalmente caratteristiche più succulente rispetto a quelle dedicate a chi decide di intestarsi un nuovo numero.

in questo contesto è presente anche CoopVoce, la quale piano piano sta costruendo il proprio orticello di mercato all’interno del quale i propri clienti sono decisamente soddisfatti.

La promo a 4 euro al mese

L’obbiettivo evidente di CoopVoce è quello di mettere i bastoni tra le ruote alle grandi e consolidate realtà, usando ovviamente le proprie promo e nel dettaglio una linea molto gradita ai client, stiamo parlando delle EVO, le quali esistono in svariate versioni e garantiscono tantissime features a prezzi davvero competitivi che garantiscono come immaginabile giga, minuti ed SMS.

Dopo la super offerta che prevedeva ben 200Giga, ora CoopVoce ha deciso di pensare anche agli utenti che hanno meno esigenze rispetto agli altri, lanciando la sua EVO10 che garantisce minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e 10 giga in 4G.

Come se non bastasse a rendere tutto più appetibile c’è anche l’attivazione completamente gratuita e addirittura il primo rinnovo completamente gratis, se dunque siete interessati correte ad attivarla, non si sa per quanto resterà disponibile.