L’operatore telefonico virtuale NTmobile sta proponendo da qualche giorno una promozione davvero imperdibile e che resterà disponibile fino alla fine del mese. Per tutti coloro che attiveranno la super offerta mobile denominata Ntmobile WOW, ci sarà infatti la possibilità di vincere addirittura fino a 200 euro di ricarica. Vediamo quindi di seguito i dettagli.

NTmobile, super promo per vincere fino a 200 euro di ricarica in omaggio

L’operatore telefonico virtuale NTmobile ha prorogato la sua super promozione con cui gli utenti potranno vincere una ricarica telefonica dal valore di 200 euro. Come già accennato in apertura, questa promo è stata disponibile per tutto il mese di aprile, ma ora l’operatore ha deciso di prorogarla fino alla fine di maggio. Nello specifico, gli utenti dovranno attivare una nuova sim di NTmobile attivando allo stesso tempo l’offerta mobile denominata NTmobile WOW.

L’offerta in questione è davvero interessante dato che ha un costo di appena 2,29 euro al mese. Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 2 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile NTmobile, 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Per usufruire della promo citata in precedenza, però, gli utenti dovranno attivare questa offerta su una nuova scheda sim NTmobile. Per farlo, sarà necessario cliccare sul banner pubblicitario presente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale NTMobile. Ricordiamo che l’operatore sta comunque proponendo anche altre offerte. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile NTmobile Più ++ Annuale. In questo caso, gli utenti dovranno pagare un costo annuale di 29,95 euro, ovvero un costo di soli 2,49 euro al mese. Con questa offerta, gli utenti avranno accesso ogni mese a 30 GB di traffico dati, minuti minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali ed NTmobile e pagheranno gli SMS soltanto 0,05 centesimi l’uno.