Vodafone, due SPECIAL fino a 200 GB con un regalo mensile

Comporterebbe un vero e proprio miracolo da parte di altre aziende riuscire a battere Vodafone questa volta, siccome sono tornate delle offerte strepitose. Il colosso anglosassone è in questo momento il migliore su piazza e su questo non ci sono dubbi. la qualità delle sue promozioni mobili non può essere di certo messa in discussione, in quanto si tratta sempre delle stesse Silver.

Entrambe hanno minuti, messaggi e giga in quantità, con prezzi ovviamente diversi. qualcuno se ne era accorto già durante la fine del 2023 che c’era qualcosa di diverso nella campagna promozionale di Vodafone e ora è stato confermato ulteriormente. L’obiettivo principale da parte di questo gestore è sempre stato uno: offrire una qualità maggiore in termini di rete mobile. In confronto agli altri gestori Vodafone non ha mai fallito l’obiettivo e infatti la sua rete 4G, ed oggi 5G, è sicuramente la più performante.

Serviva fare qualcosa in più ed effettivamente è stato fatto, proprio come dimostrano le due Silver ora disponibili. La prima include al suo interno già tutto l’occorrente e per un prezzo irrisorio. La seconda cosa leggermente di più ma offre più contenuti.

Vodafone: le migliori offerte sono sono ritornate e rispondono sempre sempre al nome delle solite Silver

Partendo dalla Silver 100, gli utenti possono trovare ogni mese al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso ogni provider e 100 giga in 4G. Il prezzo mensile di 7,99 € è un vero assist per chi vuole rientrare.

La seconda offerta si chiama Silver 150 ed offre minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G. il prezzo è di 9,99 € al mese.

A poterle sottoscrivere sono solo ed esclusivamente coloro che vengono da un gestore virtuale o da Iliad. In più c’è l’opportunità tutti i mesi di poter avere 50 giga in più semplicemente scegliendo il servizio gratuito di ricarica automatica.