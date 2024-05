Offerta Attack Ho. 5,99 100 Giga: SMS e minuti illimitati ti aspettano

L’offerta mobile ricaricabile Attack Ho. 5,99 100 Giga di Ho. Mobile ha attirato tantissimi utenti e si può capire bene il perché. Grazie alla sua convenienza e ai servizi esclusivi integrati, il pacchetto disponibile è uno dei migliori in circolazione. Attenzione però, se siete interessati a questa favolosa tariffa, sappiate che il tempo a vostra disposizione sta per scadere.

La promozione di Ho. Mobile era inizialmente disponibile fino ad una nuova comunicazione, ma adesso la promo scade…PROPRIO OGGI 7 maggio! Questo a meno che l’operatore non comunichi ulteriori modifiche e renda la tariffa ancora attivabile. Quindi, se volete approfittare di questa offerta super vantaggiosa è il momento giusto o forse il vostro unico momento.

Attivare l’offerta di Ho. Mobile è facile come bere un bicchier d’acqua

L’offerta Attack Ho. 5,99 100 Giga offre ogni mese all’utente chiamate senza limiti di traffico verso qualunque numero nazionale, mobile o fisso. A queste si aggiungono SMS illimitati da inviare a chiunque sul territorio nazionale e ben 100 GB di traffico rete alla potenza del 4G grazie all’appoggio su rete Vodafone. La velocità in tal modo arriva a 30 Mbps sia in download che in upload. Per attivare questa offerta, è necessario essere nuovi clienti di Ho. Mobile e richiedere la portabilità del numero. C’è però un ma: bisogna provenire da determinati gestori. Il costo di attivazione della SIM è di 10 euro e include anche una ricarica anticipata di 10 euro per il primo mese.

La portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, l’offerta si rinnoverà automaticamente a 11,99 euro al mese. Nel in cui si esaurissero i Giga inclusi compresi nella tariffa, la navigazione internet si bloccherà in modo autonomo e senza ulteriori costi. Ho. Mobile mette però a disposizione opzioni extra per continuare a navigare.

L’offerta Attack Ho. 5,99 100 Giga di Ho. Mobile è davvero una grandiosa opportunità. Se siete alla ricerca di ottimi servizi e di convenienza vi consigliamo di approfittarne o di visitare il sito del gestore per altre informazioni.