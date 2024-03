Vodafone ha annunciato il ritorno della sua promozione speciale per le nuove attivazioni sulla rete fissa. La promo include un buono Amazon del valore di 100 euro ed è disponibile per tutti i nuovi clienti che effettueranno la registrazione online attraverso il sito ufficiale dell’operatore.

Le offerte disponibili coprono una vasta gamma di tecnologie, tra cui FTTH, FTTC, ADSL e FWA. Tra le opzioni proposte si possono trovare Internet Unlimited, Internet Unlimited V-MAX, Family Plan e le offerte Casa Wireless + per la tecnologia FWA. Ogni pacchetto offre diverse caratteristiche e vantaggi, come connessioni illimitate, chiamate e altro ancora, a prezzi davvero competitivi.

Vodafone: dettagli sulla promozione

La promo Vodafone che offre in regalo il buono Amazon è attiva dal 12 al 14 Marzo 2024 e non prevede alcun costo di attivazione fino al 14 Marzo 2024. Questo significa che i nuovi clienti che si attivano durante questo periodo potranno beneficiare non solo del buono Amazon, ma anche dell’assenza di costi iniziali.

Dopo aver sottoscritto un’offerta valida, i clienti riceveranno un email entro 60 giorni dall’attivazione. Quest’ultima conterrà un link collegato ad un modulo online da compilare entro il 30 Giugno 2024. La compilazione del modulo è necessaria per richiedere il codice del buono Amazon. Il buono sarà poi inviato via email allo stesso indirizzo utilizzato per la richiesta.

Condizioni e regolamento

La promozione è però soggetta a determinate condizioni. Ad esempio, in caso di adesioni multiple, il buono verrà assegnato solo alla prima attivazione andata a buon fine. Ma non è tutto, Vodafone ha stabilito un limite di 60000 euro per il valore complessivo dei buoni regalo.

Con la promozione del buono Amazon e le offerte competitive per la rete fissa, Vodafone mira a fornire agli utenti un’opportunità vantaggiosa per passare alla sua piattaforma. Con una vasta gamma di offerte e servizi, l’operatore cerca di soddisfare le esigenze di connettività degli utenti, offrendo allo stesso tempo vantaggi aggiuntivi volte ovviamente ad incentivare le nuove attivazioni.