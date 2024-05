HUAWEI WATCH GT 4 da 41mm è ufficiale in Green: si ispira alla primavera

Oggi è stato presentato insieme agli altri dispositivi anche il nuovo HUAWEI WATCH GT 4 41mm Green. Questo smartwatch ritorna ma questa volta colorato di verde E con un design parzialmente rinnovato, oltre che ispirato alla primavera.

Le tecnologie che include sono avanzate a tal punto da offrire un’esperienza nuova su salute e sport.

HUAWEI WATCH GT 4 Green è elegante: ecco il design

Questa nuova Green Edition del GT 4 di Huawei è davvero interessante e introduce dei nuovi elementi di design conservando la sua estetica geometrica moderna. Colorato in verde chiaro, il nuovo cinturino in fluoroelastomero ha una texture esclusiva che ricorda le impronte delle foglie primaverili.

Proprio il cinturino è l’elemento principale per il comfort soprattutto durante lo sport e il fitness. Tornando allo smartwatch, il HUAWEI WATCH GT 4 è dotato del suo Shining Halo Design, caratterizzato da un corpo leggero e flessibile in soli 41 mm.

1 su 3

Il quadrante è disegnato con increspature simmetriche in più tonalità di colore con il Blooming Dial che unisce lo splendido design alla tecnologia, con dati sanitari integrati in maniera dinamica e con fiori digitali tra cui si può scegliere. Tra questi ci sono la margherita, la ninfea e la camelia. Sono oltre 25.000 i quadranti disponibili in galleria.

Le funzioni per la gestione della forma fisica

In base alla filosofia Fashion Forward, Huawei sostiene che tutti gli utenti possano gestire la loro salute non rinunciando allo stile. Il WATCH GT 4 41mm Green è l’emblema di tutto ciò e lo dimostra con promemoria intelligenti, incoraggiamenti quotidiani e notifiche che indicano il superamento degli obiettivi.

Tutto questo consente all’utente di sviluppare nuove abitudini sane per l’allenamento e di migliorare la gestione delle calorie, il tutto anche con l’applicazione Stay Fit.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI WATCH GT 4 41mm Emerald Green è disponibile ora in Italia su Huawei Store a 249,90 euro. Fino al prossimo 3 giugno è in promo a 219,00 euro e con gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio.