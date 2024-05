Sfruttando la lussuosa location di Dubai, Huawei annuncia una serie di grandi novità. Il colosso cinese ha ufficializzato infatti i nuovi smartwatch HUAWEI WATCH FIT 3 e HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, i pc HUAWEI MateBook X Pro e HUAWEI MateBook 14, il tablet HUAWEI MatePad 11.5”S con Display PaperMatte di ultima generazione, gli auricolari HUAWEI FreeBuds 6i e le nuove varianti di HUAWEI FreeClip e il HUAWEI WATCH GT 4, rispettivamente nelle colorazioni Beige e Green.

L’obiettivo di Huawei è proseguire nel suo percorso di ricerca e sviluppo per proporre dei dispositivi innovativi in ogni ambito.

HUAWEI WATCH FIT 3

Con il suo nuovo HUAWEI WATCH FIT 3, l’azienda vuole offrire un nuovo design perfezionato reso squadrato. A bordo c’è un display AMOLED da 1,82″ che offre una visione più ampia e tridimensionale, mentre il corpo in lega di alluminio protegge il tutto egregiamente conferendo eleganza.

Nella sua serie, questo nuovo FIT 3 è il più sottile e leggero in assoluto essendo 9,9 mm per soli 26 grammi di peso. È perfetto per il fitness grazie anche all’integrazione con l’applicazione StayFit e consente un’analisi ancora più accurata dei dati provenienti dalla salute e dal sonno grazie all’integrazione dei sistemi TruSeen 5.5 e TruSleep 4.0. Il prezzo sul Huawei Store è di 159 euro per la versione in nylon e fluoroelastomero. A 179 euro invece ecco la versione con cinturino in pelle. Inoltre, acquistandolo dal 7 maggio al 18 giugno, si possono avere gratuitamente anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2.

HUAWEI WATCH 4 PRO Space Edition

Pensato per essere il top di gamma in assoluto, questo HUAWEI WATCH 4 PRO Space Edition è Stato plasmato in titanio DLC di grado aerospaziale. Lo smartwatch si ispira al concetto LAVAL da cui a sua volta si ispira la nuova lunetta in ceramica nanocristallina. Le funzionalità sono state nettamente migliorate e ci sono dei report sulla salute molto più precisi grazie all’introduzione del sistema TruSeenTM 5.5+. Il suo prezzo è di 649,90 € sul Huawei Store.

HUAWEI MATEBOOK X PRO e HUAWEI MatePad 11,5″S

Il nuovo laptop di Huawei è il MATEBOOK X PRO, dispositivo leggero e potente che pesa solo 980 grammi ed è spesso solo 13,5 mm. Al suo interno c’è un processore Intel Core Ultra 9. Sarà disponibile all’acquisto sul Huawei Store a partire da inizio giugno a 1.999 euro nella versione con processore Intel Core Ultra 7. La versione con Ultra 9 invece sarà disponibile al prezzo di 2.499 euro. Con il coupon Early Bird, si possono ottenere in omaggio i HUAWEI FreeBuds 5 al seguente link.

Arriva anche la nuova versione del tablet MatePad 11,5″, la “S“. Con il suo display PaperMatte OLED da 11,5″, il nuovo prodotto di Huawei consente di esprimere al massimo la propria creatività. Riesce ad eliminare al 99% le interferenze luminose così da permettere di leggere i testi e guardare i video sia all’interno che all’esterno in maniera impeccabile. Il prezzo a partire da inizio giugno sarà di 399 euro, anche in questo caso con coupon per gli auricolari.

Le altre novità

L’evento di Dubai ha visto anche altri prodotti. Sono stati presentati anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds 6i con cancellazione del rumore migliorate, il laptop HUAWEI MateBook 14 con display OLED professionale da 2,8K e le nuove varianti degli auricolari HUAWEI FreeClip e dello smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 da 41 mm, ora disponibili nelle colorazioni Beige e Green.

I nuovi HUAWEI FreeBuds 6i saranno disponibili da inizio giugno su Huawei Store al prezzo di 99,00 euro, mentre il HUAWEI MateBook 14 sarà disponibile da inizio giugno su Huawei Store al prezzo di 1.099,00 euro per la versione U5 con 16GB di RAM e 512GB di SSD, e a 1.399,00 euro per la versione U7 da 16GB e 1TB. A questo link è possibile richiedere un esclusivo coupon Early Bird per ottenere gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5 in omaggio.

Infine è disponibile anche il nuovo HUAWEI WATCH GT 4 41mm Green, già da oggi su Huawei Store al prezzo di 249,90 euro. Fino al 3 giugno sarà in sconto a 219 euro, consentendo anche di avere gli auricolari FreeBuds SE 2 in omaggio.

Chiudono i nuovi HUAWEI FreeClip, disponibili su Huawei Store nella nuova colorazione Beige a 199,90 € e fino al 3 giungo a 179 €.