Huawei porta in Italia gli auricolari FreeClip tra comfort e stile

Durante la presentazione che ha avuto luogo a Dubai, Huawei ha presentato diversi nuovi prodotti, tra i quali spicca una nuova edizione dei famosi auricolari FreeClip. Nasce infatti la nuova versione colorata di (Elegant) Beige.

Questo dispositivo è arrivato sul mercato l’anno scorso in veste di prodotto di punta del concept Fashion Forward dell’azienda. Tra le sue caratteristiche più in mostra, gli auricolari Huawei FreeClip presentano un design elegante pensato per unire insieme moda e tecnologia. Il caratteristico design C-bridge nasce per fornire agli utenti un eccellente compagno audio wireless. Questi auricolari sono indirizzati soprattutto a coloro che vogliono un’alternativa al tradizionale design in-ear.

Ovviamente i nuovi FreeClip sono ottimi per svariate tipologie di utilizzo, soprattutto per quelle sportive ma senza disdegnare il lifestyle giornaliero.

Huawei FreeClip, estetica e comfort non mancano in questa nuova edizione

Huawei ha sorpreso lanciando questa nuovissima edizione Beige dei suoi FreeClip. L’estetica neutra nella tonalità sabbia si ispira alle dune delle spiagge color crema delle isole del Mediterraneo. Con una texture setosa ed opaca, gli auricolari offrono un ottimo feedback agli utenti, ricordando le soffici spiagge sabbiose. Il comfort nell’uso quotidiano è dunque massimo.

Questa nuova edizione viene affiancata da opzioni di colore già esistenti, ovvero quelle in viola e nero. L’obiettivo è far sì che ogni utente che le acquista, riesca a rispecchiare la propria personalità nella tonalità scelta.

In merito alla resa audio, la tecnologia è tutt’altro che convenzionale grazie al nuovo design e al primo riconoscimento intelligente dell’orecchio nel settore. Arrivando fino ad 8 ore di autonomia singolarmente e fino a 36 con custodia di ricarica, questi auricolari hanno anche il supporto dell’AI.

Prezzo e disponibilità

Adesso i nuovi Huawei FreeClip sono disponibili in Italia sul Huawei Store nella nuova colorazione Elegant Beige per 199,90 €. Fino al 3 giugno c’è uno sconto di 20,90 €.