Tra le offerte di rete mobile più interessanti dell’operatore telefonico italiano Vodafone, ci sono senz’altro quelle dedicate alla portabile e quelle per gli ex clienti dell’operatore, come ad esempio la nota offerta denominata Vodafone Silver. Tuttavia, anche per i già clienti dell’operatore telefonico rosso sono disponibili alcune offerte mobile piuttosto interessanti. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Vodafone, disponibili tante offerte di rilievo per i già clienti dell’operatore

In quest’ultimo periodo, l’operatore telefonico Vodafone sta proponendo anche ai suoi clienti delle offerte piuttosto interessanti. Una di queste è senz’altro l’offerta denominata Vodafone Family+. Quest’ultima, in particolare, è riservata a tutti i già clienti dell’operatore che decideranno di attivare anche una delle offerte di rete fissa dell’operatore telefonico. Nello specifico, l’offerta arriva ad includere addirittura giga senza limiti per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Oltre a questo, l’offerta include poi ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Una delle cose più interessanti di questa offerta è sicuramente il prezzo. I già clienti di rete fissa dell’operatore, dovranno infatti pagare solo un costo di 9,99 euro al mese. L’operatore sta poi proponendo per i già clienti mobile anche due altre offerte, ma con un prezzo decisamente più alto rispetto alla precedente.

Una di queste è l’offerta mobile denominata Vodafone Infinito. Quest’ultima include anch’essa giga senza limiti in 5G ad una velocità di 10 mbps. Rimangono poi inclusi nell’offerta minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. L’offerta gemella Vodafone Infinito Black Edition arriva poi ad includere giga senza limiti per navigare in 5G alla massima velocità disponibile.

Ricordiamo come sempre che sono disponibili anche per gli ex clienti dell’operatore le super offerte mobile della gamma Vodafone Silver.