WhatsApp, TRUCCHI segreti: ce ne sono TRE da conoscere ORA

L’intento di WhatsApp è quello di migliorare la piattaforma al punto da renderla ineccepibile sotto ogni aspetto. Il colosso colorato di verde è parzialmente riuscito in questa impresa fin dal primo momento in cui è arrivato in Italia, puntellando tutte le sue funzionalità pian piano.

Ad oggi queste sono aumentate a dismisura e sono diventate di fondamentale importanza soprattutto per coloro che usano l’applicazione quotidianamente. WhatsApp non è infatti per caso l’applicazione migliore al mondo nel settore della messaggistica. Qualcuno credeva che, con le sue funzioni, Telegram avrebbe potuto in poco tempo raggiungere e superare l’app di Meta, che invece resiste e allunga.

Sono state diverse le vicissitudini che WhatsApp ha superato, a partire dai primi anni. Qualcuno parlava infatti di spionaggio, con applicazioni molto utili che servivano proprio per ficcare il naso negli affari delle altre persone. Tale possibilità è stata debellata in poco tempo ma oggi, insieme ad altre due funzioni, ce n’è proprio una che permette di andarci vicino.

Le tre funzioni esterne a WhatsApp che implementano nettamente le possibilità degli utenti

Le applicazioni esterne per WhatsApp esistono e sono utilissime, esattamente come lo è Whats Tracker. Questa soluzione garantisce la possibilità di scoprire in ogni momento quando un utente entra o esce dalla celebre chat. Sullo smartphone della persona che spia, arrivano delle notifiche istantanee che segnavano tale attività. Alla fine della giornata c’è anche un elenco di orari precisi di entrata e di uscita.

Un’altra applicazione che sta diventando famosissima si chiama Unseen. Mediante questa soluzione di terze parti, gli utenti WhatsApp leggono tutti i messaggi in arrivo al di fuori dell’applicazione ufficiale restando così sempre offline. Anche l’ultimo accesso resterà invariato.

La terza ed ultima funzionalità è corrisposta dall’applicazione WAMR. Gli utenti che li installano, possono recuperare in ogni momento i messaggi che i loro interlocutori cancellano volutamente dalla chat prima che possano essere letti.