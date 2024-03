TIM, nuove Power con giga, minuti ed SMS: si parte da 6 EURO mensili

Le offerte mobili rispetto al passato sono al giorno d’oggi molto più semplici da cambiare. Lo stesso vale ovviamente anche per il gestore di fiducia che nel caso di tantissimi utenti cambia più volte anche durante lo stesso anno. TIM è uno di quei provider che tende a fidelizzare l’utente ma con la quantità di operatori disponibili sul mercato sta diventando davvero difficile.

Già a fine anno scorso si era capito che TIM volesse battere la concorrenza con opportunità di livello piene di giga e con prezzi bassissimi.

TIM ha lanciato le sue Power con tutto incluso: ecco quanto costano ogni mese

Secondo quanto riportato, sono moltissime le persone che hanno deciso di sottoscrivere una Power Iron o una Power Supreme Web Easy. Molto simili tra loro ma anche molto diverse se si prendono in esame alcuni aspetti, queste soluzioni mobili sono esclusive e vantaggiose.

Con la prima offerta, TIM garantisce già tutto quello che serve e per un prezzo molto basso. La Iron include infatti al suo interno minuti e messaggi illimitati verso tutte le numerazioni mobili e fisse con 100 giga in 4G per navigare in Internet. Il prezzo è di 6,99 € al mese.

L’offerta top di gamma, ovvero la Supreme Web Easy, garantisce invece qualcosa di più. Avendo un prezzo di 7,99 €, e dunque superiore rispetto alla promo precedente, l’offerta permette di avere minuti e messaggi illimitati verso tutti ma questa volta ben 150 giga in 4G.

A poter sottoscrivere le offerte della gamma Power sono solo ed esclusivamente coloro che provengono da alcuni provider. Chi viene da Iliad può farlo, esattamente come chi proviene da un qualsiasi gestore virtuale.

Da ricordare anche alla grande promozione che TIM mette a disposizione di coloro che scelgono una delle due offerte: il primo mese è totalmente gratis in via del tutto eccezionale. Il primo pagamento avverrà a partire dai 30 giorni successivi.