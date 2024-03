WhatsApp, il nuovo trucco per SPIARE che nessuno conosce

Continua ad avere grande successo WhatsApp con le sue migliorie apportate con i nuovi aggiornamenti. Il famoso colosso della messaggistica istantanea sta crescendo a dismisura negli ultimi anni contro ogni pronostico. Qualcuno credeva infatti che a breve Telegram lo avrebbe raggiunto, mettendo dunque a segno le sue mire espansionistiche.

WhatsApp ci ha tenuto però a ricordare chi comandasse, lanciando degli aggiornamenti che hanno implementato sempre di più una piattaforma già pressoché perfetta. Tutti ricordano certamente le grandi aggiunte che ci sono state nel 2023, probabilmente l’anno più interessante dal punto di vista dei miglioramenti introdotti all’interno della celebre piattaforma di messaggistica. Oltre a questi, il colosso ci ha tenuto particolarmente anche a salvaguardare la privacy dei suoi utenti, imponendo dei limiti. In realtà questa pratica va avanti da diversi anni a questa parte, fin da quando sono state debellate definitivamente le applicazioni dedite allo spionaggio.

Molti utenti infatti in passato riuscivano a scoprire il contenuto delle conversazioni altrui pagando dei software esterni. Oggi ce n’è uno molto interessante che è gratuito e neanche così invasivo, ma che consente di scoprire alcuni aspetti.

WhatsApp: con questa applicazione potete spiare tutte le persone che volete

Dopo aver visto i nuovi aggiornamenti di WhatsApp lanciati nel 2023 e quelli che stanno per arrivare prossimamente, si parla di applicazioni di terze parti. Chiunque non conoscesse infatti l’esistenza di Whats Tracker, è nel luogo giusto. Stando a quanto riportato sono sempre di più le persone che la scaricano, essendo questa un’applicazione in grado di tracciare i movimenti degli utenti all’interno dell’app di messaggistica.

Per spiare su WhatsApp una persona si può usare questa soluzione che invia una notifica allo spione di turno ogni volta che la persona monitorata si connette o disconnette. Si tratta di un modo per capire quando quell’utente è online, così da non farselo scappare.