Samsung non è solo produttrice di elettrodomestici per la casa, smartphone e dispositivi mobile, al giorno d’oggi riesce a convincere un numero impressionante di consumatori con il lancio di soluzioni economiche anche per quanto riguarda il mondo dell’informatica generale.

Il modello di cui vi parliamo è un Chromebook, ovvero un notebook con sistema operativo Chrome OS, più precisamente è il Samsung Galaxy Chromebook Go (XE340XDA-KA1IT), alimentato da un processore Intel Celeron, a muovere comunque un display da 14 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, che prevede anche 4GB di RAM ed una memoria interna di 64GB su eMMC.

Samsung Galaxy Chromebook Go: un notebook portatile di qualità

La spesa sull’acquisto del Samsung Galaxy Chromebook Go è tutt’altro che elevata, dovete infatti sapere che il prodotto viene commercializzato ad un prezzo consigliato di 399 euro, che viene sapientemente ridotto del 35% per arrivare ad un valore finale che oggi si aggira attorno ai 259 euro. Aprite subito questo link per l’acquisto.

Per incrementare al massimo la produttività, anche con chi vi sta attorno, il produttore ha pensato di integrare il display inclinabile a 180 gradi, ciò sta a significare, in parole povere, che sarà possibile abbattere il pannello fino a raggiungere l’asse orizzontale. Non manca comunque tantissima connettività di ottimo livello, quale può essere WiFi 6, USB-C 3.2 di ultima generazione, per il trasferimento di contenuti ad alta velocità, e tanto altro ancora. Ciò di cui siamo sicuri è di avere tra le mani un prodotto estremamente portatile, poiché raggiunge 32,71 x 22,56 x 1,59 centimetri, con un peso che non supera 1,74 kg. Il comparto audio, infine, è rappresentato dagli speaker stereo AKG, per una riproduzione sonora di qualità e dall’elevata nitidezza.