Il compressore portatile per auto è uno strumento fondamentale che tutti devono necessariamente avere a disposizione, nel momento in cui sono interessati ad una soluzione che permetta di gonfiare pneumatici in mobilità, senza preoccuparsi di ipotetiche forature.

Sul mercato si possono trovare svariati modelli di qualità differenti, uno dei più venduti è quello legato all’ecosistema Xiaomi, ma volendo cercare di risparmiare un pochino, la scelta può comunque ricadere su altre soluzioni di uguale fattura. Una di queste è realizzata da Temola, si tratta del più classico mini compressore d’aria portatile, con batteria integrata e potenza massima di 35 psi. La sua capacità è notevole, dati alla mano permette di gonfiare da zero la ruota di una vettura in circa 5 minuti.

Mini compressore auto in offerta oggi su Amazon

Avere oggi un mini compressore auto è tutt’altro che costoso o dispendioso, anche grazie alle numerose offerte Amazon messe a disposizione del consumatore finale. Il modello Temola discusso nel nostro articolo è disponibile a soli 29,99 euro, con una riduzione del 40% rispetto al listino originario, che era previsto di 49,99 euro. Lo potete trovare direttamente a questo link.

L’autonomia del prodotto non risulta essere troppo elevata, sebbene comunque sia presente una doppia batteria da 2000mAh. Ciò che lo rende speciale, oltre chiaramente ad un prezzo relativamente ridotto, è la buona dotazione di accessori inclusi in confezione, che prevedono punte di ogni tipo, l’adattatore per la ricarica con la presa a 12V dell’automobile, oppure anche semplicemente una microUSB per ricaricarlo sfruttando una normale presa di corrente.

Il design è pressoché classico, ma il prodotto risulta essere estremamente compatto, raggiungendo 17,5 x 7,6 x 5,5 centimetri, con un peso non troppo elevato, il che facilita indubbiamente il trasporto, o il posizionamento ad esempio nel baule dell’auto.