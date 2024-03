Durante l’utilizzo del nostro PC come ovvio che sia utilizziamo programmi o software di vario tipo, più o meno pesanti da gestire per il nostro computer che alle volte può andare incontro al blocco dell’app che smette di rispondere agli input diventando dunque anche impossibile da chiudere, un inconveniente che sicuramente è capitato a tutti nella vita e che su Windows si può risolvere facilmente accedendo al Task Manager per poi chiudere forzatamente il programma problematico.

E se invece ci trovassimo su Mac con MacOS ? Ovviamente anche questo sistema può andare incontro a questo tipo di problematica, la quale però si può risolvere in modo del tutto simile a quanto facciamo con Windows, infatti anche in MacOS è presente un’apposito tool grafico che ci consente di effettuare la medesima operazione di cui abbiamo bisogno, a spiegarci come fare ci pensa proprio Apple, ecco la sua linea guida da seguire.

Come chiudere processi in background

Per chiudere un’app che non risponde o aperta in background ecco i passi da seguire:

Aprire l’applicazione Monitoraggio Attività , dopodiché recandovi nell’elenco “Nome processo”, selezionate l’app o il processo che desiderate terminare.

, dopodiché recandovi nell’elenco “Nome processo”, selezionate l’app o il processo che desiderate terminare. Fate click sul pulsante interrompi che apparirà in alto a destra una volta selezionate le app che volete terminare.

che apparirà in alto a destra una volta selezionate le app che volete terminare. Una volta fatto click avrete due possibilità a disposizione:

Click su Esci: Ciò chiuderà l’applicazione nello stesso modo corrispondente a quando chiude l’app dalla sua GUI, dunque il sistema attenderà che ciò possa essere fatto in modo sicuro senza perdita di dati.

Click su Uscita Forzata: Il processo verrà arrestato immediatamente senza attendere la fine delle operazioni, eventuali dati in uso andranno persi e programmi che lavorano con l’app in uso potrebbero smettere di funzionare.

Se dunque aveste un problema con un programma bloccato ecco come fare per chiuderlo bypassandolo e forzandone l’arresto direttamente dal Mac.