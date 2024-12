La sicurezza urbana è senza alcun dubbio un tema che riguarda tutti i cittadini da vicino. Chi di noi non vorrebbe uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa incontrando un criminale? Una domanda con una risposta chiaramente ovvia, tutti. Non mancano certamente le iniziative volte a migliorare la sicurezza nelle grandi città e sentiamo parlare sempre di più di soluzioni innovative. Una esempio, è l’innovativo robot sferico autonomo utilizzato in Cina.

Si tratta, nello specifico, di un robot che si occupa di pattugliare le principali strade delle città del paese cinese. Una soluzione che sta attirando l’attenzione di tantissimi utenti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo di cosa si tratta nello specifico.

Cina: il robot sfera per la sicurezza nelle città

Aumentare la sicurezza per le strade delle città è l’obiettivo principale dell’impiego del robot sfera in Cina. Parliamo di una soluzione che è stata sviluppata dall’azienda Logon Technology che dispone di un avanzato sistema di sorveglianza.

L’utilizzo di robot per la sorveglianza nelle città non può che rappresentare un passo avanti importante che vede fondere tecnologia e azione umana. Nello specifico, il robot RT-G, oltre al suo peso di 125 chilogrammi, si contraddistingue grazie a caratteristiche veramente uniche. E’ infatti in grado di muoversi su terra ma anche in acqua senza alcun tipo di problema. La velocità massima che è in grado di raggiungere si attesta a 35 km/h ma la struttura è in grado di resistere a impatti fino a quattro tonnellate.

Cos’è che rende del tutto speciale questo robot? Ebbene, il costruttore ha deciso di implementare una soluzione di intelligenza artificiale per renderlo completamente autonomo anche grazie ad appositi sistemi di riconoscimento facciale. Questi ultimi, nello specifico, consentono al robot di identificare criminali.