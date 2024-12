Sono 700 i milioni di dollari raccolti dalla startup Tenstorrent. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando di una realtà che si occupa di chip destinati all’intelligenza artificiale. La somma di denaro, senza alcun dubbio del tutto elevata, è stata raccolta grazie ad un round di finanziamento.

Inutile dire che ad oggi l’obiettivo delle aziende e delle startup è sempre quello di investire e realizzare soluzioni innovative utili per il futuro. In questo caso, parliamo di un investimento con a capo AFW Partners e Samsung Securities, ma non solo. Stiamo parlando di un progetto che vede anche la collaborazione di grandi realtà come LG Electronics, Fidelity e Bezos Expeditions. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Tenstorrent: raccolti 700 milioni di dollari

La raccolta di 700 milioni di dollari nel un round di finanziamento non ha potuto che creare grande soddisfazione. Non a caso, i progetti in programma sono del tutto importanti e mirano a migliorare alcune delle soluzioni che vengono impiegate in ambito tech.

I fondi che sono stati raccolti dalla startup specializzata in chip per l’intelligenza artificiale daranno l’opportunità non solo di aumentare l’attuale personale ma anche di ottimizzare le capacità della catena di fornitura. Oltre a ciò, i 700 milioni di dollari saranno indispensabili per poter costruire server destinati all’addestramento di intelligenze artificiali per le nuove tecnologie.

La particolarità di Tenstorrent è che punta a diventare un’alternativa a grandi realtà consolidate con Nvidia. Secondo quanto affermato a tal proposito dal CEO Jim Keller, non è possibile battere Nvidia usando HBM, poiché Nvidia acquista la maggior parte delle HBM e ha di conseguenza un vantaggio di costo.

Non dimentichiamo che attualmente l’obiettivo di Tenstorrent è quello di effettuare ricerche di alternative a Nvidia da offrire ai costruttori. Oltre a ciò, l’intento è quello di rilasciare un nuovo processore AI durante il corso di ogni anno.