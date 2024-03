I tablet Android sono tornati in grande spolvero, anche su Amazon gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una delle migliori occasioni in circolazione, riuscendo a tutti gli effetti a mettere le mani su un prodotto di qualità assoluta, al giusto prezzo finale di vendita.

Il dispositivo viene prodotto direttamente da Kadbye, azienda leader nel settore di soluzioni di questo tipo, e si tratta a tutti gli effetti di un tablet con sistema operativo Android 12, processore octa-core a 2.0Ghz, ed un comparto fotografico di tutto rispetto, se considerate che comunque nella parte posteriore si trova un sensore da 13 megapixel, mentre anteriormente spicca quello da 5 megapixel.

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram, dove troverete anche numerose offerte speciali.

Tablet Android di qualità al giusto prezzo

Il prezzo di vendita del prodotto è sicuramente uno dei suoi punti di forza, infatti in genere viene commercializzato ad un valore mediano di 179 euro, che in questi giorni è stato ridotto a soli 169 euro, a cui è possibile applicare un successivo doppio sconto: 45€ con l’applicazione del coupon in pagina, a cui aggiungere un ulteriore 5% con il codice FXHLXR4Q. Lo trovate direttamente a questo link.

Ciò che rende speciale il tablet di casa Kadbye, oltre ad un prezzo estremamente conveniente, è sicuramente la possibilità di accedere anche ad accessori a titolo completamente gratuito. In altre parole il consumatore si ritrova ad avere a disposizione, direttamente all’interno della confezione, un kit di tutto rispetto: tastiera bluetooth da utilizzare per incrementare la produttività, mouse bluetooth, alimentatore da parete, accessorio da collegare direttamente alla porta USB-C con adattatore USB-A, una penna da da utilizzare direttamente sullo schermo, pellicola proteggi-schermo ed ovviamente cavo di ricarica. Tutto questo è ovviamente disponibile a costo zero, in modo da essere sicuri di approfittare della migliore occasione per spendere poco o niente.