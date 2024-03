Il produttore tech Vivo aggiunge un nuovo smartphone di fascia entry-level alla sua raccolta. Si tratta del nuovo Vivo Y03, un dispositivo dal design piuttosto curato ma che si contraddistingue soprattutto per il suo prezzo di vendita di molto inferiore ai 100 euro. Vediamo qui di seguito tutte le altre peculiarità che lo contraddistinguono.

Vivo annuncia ufficialmente in Indonesia il nuovo entry-level Vivo Y03

Vivo Y03 è stato da poco presentato ufficialmente per il mercato indonesiano. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad uno smartphone di fascia entry-level ma proposto ad un prezzo estremamente conveniente. Quest’ultimo viene infatti proposto ad un prezzo iniziale di circa 76 euro per il taglio di memoria più basso.

Oltre a questo, lo smartphone presenta un design comunque curato, con una backcover disponibile in due colorazioni, ovvero Space Black e Gem Green. Sul fronte, lo smartphone presenta un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.56 pollici. La risoluzione si ferma ad HD+, mentre la frequenza di aggiornamento dello schermo arriva ai 90Hz.

Le prestazioni sono affidate al soc di fascia medio-bassa MediaTek Helio G85 e quest’ultimo è in grado di supportare le sole reti 4G. Ad accompagnarlo, comunque, ci sono tagli di memoria con fino a 4 GB di RAM di tipo LPDDR4X e fino a 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. In caso di necessità, sarà possibile espandere virtualmente anche la memoria RAM di 4 GB. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah con ricarica rapida da 15W e non manca la presenza della certificazione di impermeabilità IP54. Il comparto fotografico include un sensore fotografico posteriore da 13 MP e un sensore fotografico anteriore da 5 MP.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, il nuovo Vivo Y03 sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indonesiano ad un prezzo iniziale di appena 76 euro al cambio attuale.