Mancano ormai solo un paio di giorni al debutto ufficiale sul mercato di uno dei nuovi smartphone di punta del colosso cinese Vivo. Ci stiamo riferendo al prossimo Vivo Y300 5G e, nonostante manchi ormai pochissimo al suo arrivo, continuano ad arrivare nuovi rumors e indiscrezioni. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emerse numerose presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo Y300 5G, emergono le specifiche a poche ore dal debutto ufficiale

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi rumors e leaks riguardanti uno dei prossimi smartphone del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo Y300 5G e ormai manca davvero pochissimo al suo arrivo ufficiale sul mercato. L’azienda terrà infatti un evento di presentazione durante la giornata del 16 dicembre 2024.

Secondo quanto è emerso in rete, il nuovo device dell’azienda sarà alimentato da uno dei nuovi processori di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 6300. Quest’ultimo dovrebbe inoltre essere supportato da diversi tagli di memoria. Questi dovrebbero comprendere fino ad un massimo di 12 GB di RAM di tipo LPDDR4X e fino ad un massimo di 512 GB di storage interno.

Sul fronte lo smartphone dovrebbe contare su un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.77 pollici. La risoluzione sarà pari a 1.5K e non mancherà una frequenza di aggiornamento elevata pari ad almeno 120Hz. A protezione di tutto, non mancherà un vetro Dynamic Shield. Lato autonomia, lo smartphone potrà contare su una enorme batteria con una capienza da ben 6500 mah. Quest’ultima sarà inoltre dotata del supporto alla ricarica rapida da 44W. Il comparto fotografico sarà poi composto da due sensori fotografici posteriori e una selfie camera. Non mancheranno nemmeno la certificazione IP64 contro acqua e polvere e il sistema operativo Android 15 installato a bordo.