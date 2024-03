Il sotto brand di Xiaomi, ovvero Poco, ha da poco svelato sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Stiamo parlando del nuovo Poco X6 Neo e in questi giorni ne abbiamo sentito parlare ampiamente tramite i rumors ed i leaks. Con il suo arrivo, sono state dunque confermate le sue specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il sotto brand di Xiaomi annuncia sul mercato il nuovo Poco X6 Neo

Il produttore tech Poco ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di fascia media Poco X6 Neo. Come già accennato in apertura, quest’ultimo era stato il protagonista di svariati rumors e ora abbiamo la conferma delle sue caratteristiche. Nello specifico, sembra confermato che ci troviamo di fronte ad una sorta di re-branded dello scorso Redmi Note 13R Pro.

Le caratteristiche ed il design dei due sono infatti pressoché gli stessi. Anche il nuovo smartphone di Poco dispone sul retro di un look giovanile con un modulo fotografico di forma rettangolare con una rinfintura lucida, mentre la backcover ha una rifinitura opaca ed è disponibile in tre differenti colorazioni, tra cui Astral Black, Horizon Blue e Martian Orange.

Sul fronte lo smartphone dispone di un display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.67 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le cornici attorno allo schermo sono estremamente sottili e garantiscono un rapporto screen-to-body pari al 93.3%. Il processore montato a bordo è il soc MediaTek Dimensity 6080 accompagnato da diversi tagli di memoria con 8 GB di RAM e con 128 GB di storage interno. Sul retro sono invece presenti un sensore fotografico principale da ben 108 MP e un sensore macro da 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Poco X6 Neo sarà distribuito inizialmente sul mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 175 euro al cambio attuale.