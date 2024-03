Il mercato della telefonia mobile è un mercato in costante evoluzione che ogni volta vede i vari operatori cercare di offrire qualcosa in più ai clienti per riuscire a conquistare la fetta più ampia sinonimo di introiti maggiori e dunque profitto.

Ciò significa che tutti gli operatori cercano di dare il meglio di loro stessi per riuscire ad accaparrarsi quanti più clienti possibile, tra questi è presente Kena, operatore mobile che si appoggia sulla rete TIM per offrire i propri servizi e dunque è dipendente da essa.

All’interno della competizione presente nel mercato dunque Kena cerca ogni anno anno di offrire un servizio sempre più accattivante ai propri clienti, cosa che nel breve periodo potrebbe spingere l’operatore virtuale a valutare anche il 5G dal momento che altri competitors Stanno iniziando a muoversi in tal senso ed infatti proprio da TIM è arrivata la prima indiscrezione.

Prima indiscrezione

In un’intervista il dirigente della sezione consumer di TIM, si è espresso in merito alla situazione 5G inerente Kena, sottolineando come l’operatore virtuale punti ad essere sempre competitivo nel mercato valutando la richiesta di quest’ultimo, accolto perciò l’occasione per sottolineare che se il mercato degli operatori virtuali dovesse spingersi verso il 5G e la richiesta dei clienti dovesse farsi decisamente importante, allora l’operatore vestito di giallo valuterà l’introduzione di promo destinate al 5G che ovviamente andrebbero sfruttare la qualità dell’infrastruttura di team.

Attualmente però nei piani di Kena è presente massimizzare la qualità dell’offerta attuale che invece si basa sul 4G LTE, ricordiamo infatti che l’operatore virtuale basa la propria attività sulla filosofia “no frills”, Ovvero zero fronzoli, dunque offrire un servizio diretto, semplice e immediato ai propri clienti per soddisfare le loro richieste e non ha piani a lungo termine con promo particolari o con piani aziendali di investimento avanti negli anni, ecco dunque perché è facile intuire che se il 5G dovesse arrivare sarà per una decisione immediata in base alle richieste del mercato.