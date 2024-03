L’introduzione dell’autenticazione a due fattori su ChatGPT è stata accolta con entusiasmo dagli esperti del settore dell’intelligenza artificiale e dai professionisti del campo, poiché aggiunge un livello extra di sicurezza ai loro account. Questo nuovo strumento, tanto atteso, è ora disponibile sia per il chatbot che per la piattaforma per sviluppatori di OpenAI, consentendo agli utenti di proteggere i propri profili non solo con una password, ma anche con un secondo livello di autenticazione.

Per poter l’autenticazione a più fattori gli utenti possono accedere al portale web di ChatGPT e dirigerti verso le Impostazioni (Settings), quindi selezionare la sezione General. Qui troveranno lo slider per attivare l’autenticazione a più fattori (Multi–factor authentication). Una volta attivato, verrà visualizzato un codice QR che dovrà essere scannerizzato tramite l’applicazione di autenticazione.

Autenticazione a due fattori su ChatGPT

Una volta completato il processo di configurazione, agli utenti verrà richiesto di inserire il codice temporaneo generato dall’applicazione di autenticazione. Questo codice viene generato ogni volta che effettueranno il login a OpenAI. Questo aggiunge un livello extra di sicurezza, poiché il codice temporaneo è valido solo per un breve periodo di tempo. Un processo di questo tipo rende più difficile per gli eventuali hacker accedere agli account.

Oltre a questo nuovo strumento di sicurezza, è importante anche adottare pratiche di sicurezza aggiuntive per migliorare ulteriormente la protezione dei dati. Ecco alcuni consigli utili per rendere più sicuri gli account su ChatGPT: