CoopVoce, l'OFFERTA nuova: con la EVO 10 si paga solo 4 EURO al mese

Il mondo dei gestori virtuali si è rivelato molto più vario di quello che si credesse in passato. Chi pensava che solo alcune realtà avrebbero potuto prendere il largo, si sbagliava ed infatti quelle più forti devono continuare a farsi strada, proprio come fa CoopVoce.

Gli ultimi anni hanno dimostrato quanto fosse importante avere a disposizione un gran numero di contenuti e soprattutto dei prezzi bassi e duraturi nel tempo. L’obiettivo dell’azienda virtuale adesso è sicuramente questo: battere tutti e mettere a disposizione tanti contenuti.

Le prime intenzioni vere si erano viste già durante i mesi finali del 2023, periodo nel quale erano state mostrate promo piene di contenuti. In questo caso non sarà la stessa cosa in quanto l’obiettivo di CoopVoce è quello di privilegiare una categoria di persone ben specifica. .

CoopVoce ha ufficializzato la sua nuova EVO 10, ecco tutti i dettagli che la riguardano

Il principale obiettivo di CoopVoce è quello di mettere i bastoni tra le ruote ad alcune realtà che hanno preso il sopravvento negli ultimi anni. Come si è visto anche nel 2023, l’azienda sta spingendo con una gamma di offerte molto note agli utenti, ovvero le EVO. Queste sono disponibili per chi proviene da tutti gli operatori senza alcuna limitazione ed hanno davvero tutto loro interno. A colpi di minuti, giga e messaggi, il gestore virtuale vuole ricordare a tutti chi è che comanda sul territorio.

Dopo lo scorso mese in cui è stata vista un’offerta con addirittura 200 giga, lo spartito cambia ufficialmente per CoopVoce. Il gestore rende infatti agli utenti che hanno meno esigenze l’opportunità di risparmiare davvero tanto pagando solo 4,90 € al mese per sempre. Con la nuova EVO 10 ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e con 10 giga in 4G. Non ci sono costi di attivazione e il primo mese è gratis per chi la sottoscrive in tempo.