Honor Magicwatch 2 viene considerato da molti come uno dei migliori indossabili in circolazione, un prodotto che fa sognare i consumatori con prestazioni al top, ed una richiesta effettiva decisamente limitata, poiché la spesa da sostenere è tutt’altro che elevata.

In vendita nella versione con diagonale da 46 millimetri, il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un ampio display di qualità, completamente retroilluminato ed a colori, che offre la possibilità di prendere perfettamente visione sotto la luce solare diretta, così da riuscire a raggiungere un ottimo risultato in ogni condizione di utilizzo.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, solo in questo modo avrete i codici sconto Amazon gratis ed anche i prezzi migliori del momento, quasi gratis.

Honor Magicwatch 2: solo così avrete il prezzo più basso

Il prezzo dell’indossabile non è mai stato così basso, infatti nel corso delle festività natalizie aveva raggiunto 103,55 euro, ma solo oggi lo potrete avere con uno sconto effettivo del 5%, raggiungendo la quota di 98,38 euro. A questo punto è da notare che sulla pagina Amazon è disponibile un coupon del valore di 10 euro, da applicare manualmente, per essere sicuri di poter spendere solamente 88,38 euro. Eccovi il link a cui collegarvi.

Le funzioni accessibili dal consumatore finale sono davvero tantissime, si parte ad esempio dal display sempre acceso, in questo modo può diventare un valido compagno di viaggio quotidiano, oppure dalla batteria da 455 mAh, che dovrebbe garantire fino a 14 giorni di utilizzo continuativo.

Essendo uno smartwatch dall’elevato diametro, lo si consiglia prima di tutto ad un polso maschile, nessuno però vieta alle donne in lettura, di utilizzarlo liberamente a loro volta, così da poterlo sfoggiare in ogni occasione. Non dimenticandosi comunque la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità, oppure il monitoraggio dell’attività cardiaca con centinaia di allenamenti disponibili, estendendo al massimo l’usabilità quotidiana del prodotto stesso, adattandosi alle esigenze dei vari consumatori.