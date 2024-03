Cancellata foto di Kate Middleton su Instagram: troppo photoshop

L’ultima foto condivisa sui social in occasione della festa della mamma della Principessa del Galles, Kate Middleton, insieme ai suoi figli ha scatenato un acceso dibattito riguardo alla sua autenticità, portando agenzie di stampa come Associated Press, ReutersGetty Images ed Agence France-Presse a cancellarla dai loro archivi. Il motivo? Sospetti di eccessivo ritocco con programmi di editing fotografico come Photoshop.

L’Associated Press, in un comunicato rilasciato a Sky News, ha spiegato che l’immagine presentava diversi difetti, come alcune incoerenze riguardanti la mano della principessa Charlotte. Di conseguenza, l’AP ha deciso di ritirare l’immagine dai propri archivi e ha sottolineato la presenza di una manipolazione non conforme agli standard fotografici dell’agenzia.

Incongruenze e stranezze nella foto: quando si esagera con Photoshop

Anche l’Agence France-Presse ha condotto un’analisi che ha evidenziato delle alterazioni nell’immagine della principessa del Galles e dei suoi figli, motivando così la rimozione dell’immagine dal proprio database. Getty Images ha seguito la stessa linea, confermando di aver identificato una foto problematica fornita da Kensington Palace decidendo di rimuoverla dal proprio sito in conformità con la politica editoriale dell’agenzia.

Il sospetto principale riguarda due dettagli. In primo luogo, la mano della Principessa Charlotte appare non allineata rispetto al braccio e presenta delle posizioni e piegature del maglione che sollevano dubbi. Alcuni osservatori hanno poi avanzato dubbi sulla mano destra di Kate Middleton. Nonostante le reiterate richieste di commento, Kensington Palace non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla controversia. La foto è stata indubbiamente manipolata, ma questa volta eccessivamente. Sui social è qualcosa che capita molto spesso, tuttavia la Casa Reale non può permettersi tali errori.

Questo episodio solleva interrogativi sull’uso eccessivo di editing fotografico nelle immagini della famiglia reale britannica e sulla responsabilità delle agenzie di stampa nell’assicurare l’integrità delle foto pubblicate. I media pongono sempre parecchia attenzione ai dettagli delle fotografie della monarchia inglese è sempre alta e anche il minimo segno di manipolazione può alimentare speculazioni e teorie.