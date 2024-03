Bluetti AC200L è ufficiale: la nuova power station portatile

Bluetti, azienda leader nel settore della produzione di centrali elettriche portatili (comunemente definite power station), ha presentato proprio oggi un nuovo modello che si aggiunge al suo enorme parco di prodotti disponibili in commercio: Bluetti AC200L.

Disponibile in Europa dal 13 Marzo, il modello presenta un pacco batterie da 2048Wh, stiamo parlando di LiFePO4 (al litio-ferro-fosfato, comunemente definita LFP) capaci di garantire una maggiore longevità (servono più di 3000 cicli di ricarica prima che la loro capacità diminuisca), con onda sinusoidale AC da 2’400W ed un potenza di piccolo di 3’600W, riuscendo ad essere perfettamente adeguato per la ricarica e la fornitura elettrica ai più importanti dispositivi elettronici.

Bluetti AC200: una power station modulare

Le prestazioni di Bluetti AC200 sono a dir poco formidabili, infatti può alimentare una macchina da caffè da 1200W, creando oltre 31 tazze di caffè, ed allo stesso tempo fornire corrente ad un frigorifero da 150W per oltre 30 ore. Il suo essere modulare permette l’aggiunta di batterie extra, come B230 da 2048 Wh, oppure B300 da 3072Wh, estendendo al massimo la sua capacità fino a 4096 o 8192Wh.

La ricarica rapida a 2’400W, permette a AC200L di raggiungere l’80% di carica in soli 45 minuti, mentre con le perfette condizioni meteorologiche, sarà possibile sfruttare i pannelli solari per ricaricare a 1200W e completare la ricarica in circa 2 ore.

Tanti outlet sono dislocati sulla superficie del prodotto, parliamo addirittura di 10 connettori che includono una presa 48V DC, per la conversione della corrente a 12V per la maggior parte dei camper (così da poter ricaricare la batteria del camper stesso). La reattività non manca a Bluetti AC200, con un tempo di attivazione di soli 20ms, sarà possibile sfruttarlo alla stessa stregua di un UPS, per fornire immediata corrente elettrica in caso di blackout.

Dal 5 al 25 marzo sono disponibili sul sito ufficiale Bluetti, a questo link, le offerte di Primavera, con tantissimi sconti sui migliori prodotti dell’azienda.