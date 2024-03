SCONTO Amazon: Telecamera di sorveglianza in OFFERTA PAZZA

La telecamera di sicurezza da esterno TAPO è attualmente in promozione su Amazon al prezzo incredibilmente conveniente di soli 54,99€. Questo dispositivo offre una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono ideale per migliorare la sicurezza della propria abitazione o del proprio spazio esterno.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa telecamera è la sua risoluzione 2K, che dona all’utente una qualità dell’immagine superiore rispetto al tradizionale 1080p. Con una risoluzione di 2304 × 1296 pixel, la TAPO C510W cattura dettagli nitidi e chiari, consentendo di monitorare l’ambiente circostante con precisione.

Funzioni fantastiche per non perdere dettagli grazie alla telecamera TAPO

La funzione che consente una visione anche di notte è una delle caratteristiche migliori di questa telecamera. Grazie ai faretti integrati, rivela immagini a colori anche durante la notte, garantendo una sorveglianza efficace in ogni momento. La copertura visiva a 360° assicura di catturare tutto intorno alla telecamera, fornendo un campo visivo orizzontale di 360° e verticale di 130°. Inoltre, la funzione di Smart Motion Tracking permette al dispositivo di tenere traccia del movimento con rotazione ad alta velocità, garantendo di monitorare efficacemente le aree più vitali.

Grazie all’AI intelligente, la telecamera è in grado di identificare le persone e avvisare l’utente se necessario. È possibile anche impostare zone o limiti di attività personalizzabili per ricevere solo gli avvisi che contano, garantendo una gestione intelligente delle notifiche. L’allarme sonoro e luminoso personalizzabile dona poi una sicurezza in più, consentendo di registrare un audio e regolare la luminosità in base alle proprie esigenze.

La telecamera TAPO supporta sia l’archiviazione locale che cloud, permettendo di salvare i video registrati su una scheda microSD (fino a 512 GB) o utilizzando i servizi cloud Tapo Care. Con la certificazione IP65 per la resistenza alle intemperie, promette prestazioni impermeabili e antipolvere, rendendola adatta per l’utilizzo in scenari all’aperto. La telecamera di sicurezza da esterno TAPO è proprio ciò di cui hai bisogno. Un’opzione tanto affidabile e conveniente non la troverai facilmente. Migliora la sicurezza della tua casa, fallo per te e per la tua famiglia, fai sogni tranquilli.