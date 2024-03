Telecamera Wi-Fi in Super PROMOZIONE imperdibile su Amazon

Se c’è una cosa di cui non si può mai avere abbastanza, è la sicurezza della propria casa. Grazie alla promozione attuale su Amazon, puoi ottenere la telecamera Wi-Fi TP-Link per la sorveglianza domestica ad un prezzo straordinario di soli 28,89€, tramite uno sconto del 28% disponibile per un periodo limitato.

La qualità del video della telecamera è di altissimo livello, con una risoluzione 2K (3MP) Full HD che garantisce immagini cristalline. Inoltre, ti offrirà una visione notturna fino a 8 metri, garantendo la sicurezza anche nelle ore più buie della notte, quando i tuoi occhi non riusciranno a scorgere nulla.

Una telecamera che ruota a 360°

Questa può ruotare a 360° sull’asse orizzontale, consentendoti di monitorare ogni angolo della tua casa con facilità. L’apparecchio è in grado di rilevare il movimento e ti informa immediatamente tramite notifiche push in caso di azioni sospette, garantendo una risposta istantanea. In aggiunta, dispone di un allarme acustico e luminoso integrato che può scoraggiare eventuali visitatori indesiderati, donandoti un livello aggiuntivo di sicurezza e tranquillità.

La telecamera presenta anche audio bidirezionale, permettendoti di comunicare con chiunque si trovi nelle vicinanze della telecamera. Il device supporta l’archiviazione su MicroSD Card fino a 256 GB, garantendo un’ampia capacità di registrazione senza la necessità di una tariffa mensile per l’utilizzo della funzione di archiviazione video locale.

Nel caso in cui cercassi un livello aggiuntivo di sicurezza e funzionalità avanzate, puoi optare per il piano di abbonamento Tapo Care. Esso include archiviazione su cloud, rilevamento delle persone e del pianto dei bambini e molte altre funzioni avanzate. Grazie all’abbonamento di prova gratuito di 30 giorni incluso con l’acquisto, avrai la possibilità di testare tutte queste fantastiche funzionalità senza alcun impegno!

La telecamera è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, in modo da darti la possibilità di controllare la telecamera tramite semplici comandi vocali, aggiungendo un ulteriore livello di convenienza alla tua esperienza di sorveglianza domestica. Non lasciare che la sicurezza della tua casa al caso: acquista la telecamera Wi-Fi TP-Link e dormi sonni tranquilli sapendo che la tua dimora è protetta giorno e notte.