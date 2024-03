Samsung ha recentemente annunciato l’inizio del campionamento della sua scheda microSD SD Express da 256 GB, caratterizzata da velocità di lettura sequenziale fino a 800 MB/s, segnando un nuovo standard di prestazioni nel mondo delle schede di memoria. Allo stesso tempo, l’azienda ha avviato la produzione in serie della scheda microSD UHS-1 da 1 TB, portando l’immagazzinamento di grandi quantità di dati in un formato compatto e portatile.

La nuova scheda microSD SD Express di Samsung offre un’esperienza di lettura sequenziale fino a 1,4 volte più veloce rispetto alle tradizionali unità SSD SATA, che solitamente raggiungono velocità fino a 560 MB/s. Inoltre, la sua velocità è oltre quattro volte superiore alle schede di memoria UHS-1 convenzionali, che tendono a toccare i 200 MB/s. Questo incremento significativo delle prestazioni è essenziale per gestire applicazioni sempre più esigenti, come l’intelligenza artificiale integrata nei dispositivi mobili.

Le nuove schede microSD di Samsung

Per garantire prestazioni stabili e affidabilità nel formato ridotto delle microSD, Samsung ha implementato la tecnologia Dynamic Thermal Guard (DTG), che regola la temperatura durante utilizzi prolungati, mantenendo le prestazioni ottimali senza compromettere l’affidabilità.

Ma le novità non finiscono qui. Le schede microSD UHS–1 Evo Plus e PRO Plus da 1 TB di Samsung portano l’immagazzinamento portatile a un livello superiore. Sfruttando la tecnologia V–NAND di ottava generazione, queste schede offrono capacità tipiche di un SSD in un formato microSD, aprendo nuove possibilità per l’archiviazione mobile ad alte prestazioni.

Nonostante le dimensioni compatte, la scheda microSD da 1 TB di Samsung ha superato test rigorosi di affidabilità, resistendo all’acqua, alle temperature estreme, alle cadute, ai raggi X e ai campi magnetici. Questa robustezza è fondamentale per garantire che i dati siano al sicuro anche in ambienti difficili o in particolari condizioni avverse.

Samsung ha comunicato che la scheda microSD SD Express da 256 GB sarà disponibile per l’acquisto entro la fine dell’anno, mentre il lancio delle schede microSD UHS-1 da 1 TB è previsto entro il terzo trimestre di quest’anno. Queste nuove schede di memoria rappresentano un passo significativo nell’evoluzione dell’archiviazione mobile, offrendo prestazioni avanzate e capacità di memorizzazione senza precedenti in un formato estremamente più compatto.