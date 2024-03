Quando si compra uno smartphone, anche se di ultima generazione, arriverà il momento in cui la sua tecnologia sarà ormai troppo obsoleta per stare al passo dei tempi, e quindi le aziende che li producono, scelgono di non effettuare più gli aggiornamenti del sistema su quei modelli.

I motivi legati a questa scelta sono diversi. Il primo, come appena detto, è proprio l’obsolescenza tecnologica del dispositivo, dopo qualche anno dalla sua produzione alcune delle sue componenti potrebbe non avere le caratteristiche necessarie per supportare delle funzioni importanti.

Il secondo motivo riguarda la sicurezza. Con gli aggiornamenti vengono implementati anche i sistemi di sicurezza e se questi non possono avvenire lo smartphone potrebbe essere più soggetto ad attacchi.

Infine ovviamente c’è la strategia di marketing. Se i dispositivi più vecchi non possono più essere aggiornati, gli utenti verranno spinti ad acquistarne di nuovi.

Quindi ciclicamente assistiamo a degli annunci che riguardano la fine del supporto per alcuni modelli di smartphone. In questi giorni è il turno di Samsung e di due dei suoi modelli più amati.

Samsung, quali sono i dispositivi che non verranno più aggiornati?

Gli smartphone Samsung che non verranno più aggiornati sono due e non si tratta in realtà di modelli così obsoleti.

Stiamo parlando del Samsung Galaxy S10 Lite e del Galaxy Note 10 Lite, dispositivi usciti rispettivamente il 3 Gennaio 2020 e il 23 Agosto 2019, e per i quali l’azienda coreana aveva stimato circa quattro anni di aggiornamenti, nello specifico solo tre per il sistema operativo e quattro per la sicurezza.

Quindi, se non si vuole correre rischi sul versante della sicurezza informatica, sarebbe meglio procedere e decidere di comprare uno smartphone più recente.

Non solo Samsung, ma la lista dei dispositivi che non vengono più supportati si aggiorna continuamente e comprende una lunga serie di modelli anche di altre aziende.