Si possono nascondere le app sul proprio smartphone?

Nel caso in cui il proprio smartphone fosse invaso dalle milioni di app scaricate con l’unico intento di scoprire se potrebbero tornare utili, non c’è da preoccuparsi! Gli store offrono un ampio catalogo di applicazioni con funzioni di ogni tipo, infatti per colpa di essi, spesso ci si può ritrovare con lo schermo del telefono intasato. Purtroppo, se si è in questa condizione, spesso risulta anche difficile trovare l’icona desiderata e per questo esiste un modo per nascondere le applicazioni sul proprio smartphone. Questa funzione tornerebbe utile anche se si scaricassero delle app il cui scopo si voglia nascondere alle altre persone.

Come si nascondono le app su Android?

Se si è in possesso di un dispositivo marchiato Samsung, abilitare la funzione per nascondere le applicazioni è un gioco da ragazzi. Basterà abilitare l’Area personale, ma di che si tratta? In sintesi è una zona privata del proprio telefono sbloccabile solamente tramite password. Abilitando quindi la funzione, al suo interno si potranno disporre le applicazioni che si vogliono nascondere. Inoltre la cartella in questione non sarà direttamente visibile e l’icona potrà essere personalizzabile, facendola assomigliare a qualunque altra icona si desideri. l’attivazione è semplice: nel riferimento a tendina delle notifiche si può trovare l’accesso rapido all’Area personale. Dopo aver accettato, si procederà con la conferma dell’identità tramite una mail. Finito il tutto si procederà alla impostazione del pin, riconoscimento facciale o impronta digitale.

Per gli smartphone Huawei invece al posto di Area personale ci sarà Spazio privato, la cui attivazione sarà molto simile rispetto alla cartella di Samsung. Infine per OnePlus si dovrà aprire il drawer delle app, dove bisognerà scrollare da sinistra verso destra per accedere ad uno spazio nascosto. Invece per tutti gli altri dispositivi non dotati di questa funzione si potrà procedere come per iPhone.

E invece su iPhone?

Purtroppo Apple ancora non ha munito i propri dispositivi con funzioni del genere, ma per nascondere le app sensibili basterà rimuoverle della Home. Il tutto andando sull’icona in questione e tenere premuto su di essa. Nel menu cliccare l’opzione “rimuovi dalla schermata Home”. Infine per aprirla si farà riferimento alla Libreria app cercando l’applicazione che si desidera aprire.