Sicuramente, prima o poi, il computer darà segni di vecchiaia. Ci troviamo molto spesso di fronte a delle problematiche che sono sintomo appunto di vecchiaia ed estremo utilizzo. Questi fattori portano i nostri pc a rallentare e bloccarsi continuamente, rendendo in alcuni casi impossibile lavorare o fare altre attività con il personal computer. Dunque quando un computer è troppo lento, si blocca oppure non funziona come dovrebbe, la soluzione è più facile del previsto. Infatti in questo articolo mostreremo come avviare in pc in modalità provvisoria.

Cos’è e a che serve la modalità provvisoria?

Per cominciare, come già detto prima, è utilizzata per verificare gli eventuali danni presenti sul nostro computer. Occorre ricordare che questa modalità permette anche di constatare se il problema è di tipo software o hardware. Poiché la modalità provvisoria è una sorta di ambiente semplificato in cui il sistema operativo impedisce il caricamento dei driver. Proprio per questa particolarità possiamo risalire a quale tipo di problema si tratta: se hardware o software. Questa modalità è presente anche in tutti i principali sistemi operativi (anche su Android). In questa guida vedremo come avviarla su Windows.

Come attivarla su Windows 10

Aprire le impostazioni

Selezionare l’opzione aggiorna e sicurezza

Selezionare ripristino

Selezionare la voce riavvia ora in avvio avanzato

in avvio avanzato Attendere che il computer finisca la fase di riavvio

Una volta riavviato cliccare la voce risoluzione dei problemi nella schermata “scegli un’opzione”

nella schermata “scegli un’opzione” Selezionare opzioni avanzate

Premere riavvia

Una volta fatto ciò, bisogna premere 4 o, in alternativa F4 per avviare il proprio pc in modalità provvisoria senza internet. Se avete bisogno di internet fare lo stesso procedimento però premendo F5 o 5.

Windows 11

Per entrare nella modalità provvisoria su Windows 11 con il proprio pc occorre seguire i seguenti passaggi:

Entrare nelle impostazioni

Selezionare la voce rispristino e in seguito sistema

e in seguito sistema In seguito premere riavvia ora

Attendere il riavvio del pc

Dopo il riavvio del computer, lo schermo mostrerà scegli un’opzione

Selezionare risoluzione dei problemi

Clic su impostazioni di avvio

selezionare riavvia

Anche per Windows 11, premere F4 o 4 per la modalità provvisoria senza internet. Invece premere F5 o 5 per la modalità provvisoria con internet.