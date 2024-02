Secondo quanto riportato da molti utenti, a seguito dell’installazione di uno degli ultimi aggiornamenti di Windows 11, molti PC starebbero riportando non pochi rallentamenti e disservizi di vario tipo. L’aggiornamento in questione è il KB5034765, che Microsoft ha pubblicato all’inizio di questa settimana.

Molti dei problemi principali sono riportati dagli utenti su X e su Reddit, tra i problemi maggiormente segnalati abbiamo quello della barra delle applicazioni, quest’ultima ad alcuni utenti scomparirebbe senza un reale motivo, anche il menù Start sembra non funzionare. Si parla anche di problemi grafici con l’interfaccia utente del sistema operativo, altri bug includono la comparsa della Blue Screen of Death, la visualizzazione prolungata del messaggio “aggiornamento in corso”, e infine abbiamo anche i classici rallentamenti generali del sistema operativo.

Nuovi problemi con Windows 11, ecco come risolverli

Il problema è che Microsoft ancora non ha riconosciuto in via ufficiale i problemi dell’aggiornamento, ed ecco perché non è ancora in vista alcun aggiornamento per fixare tutto ciò. L’unica indicazione utile emersa negli ultimi giorni, sarebbe, la chiusura del processo explorer.exe tramite il Task Manager, quest’operazione come già testato in alcuni PC, potrebbe risolvere alcuni problemi, ma è chiaro che si tratta solo di una soluzione temporanea.

Mentre disinstallando completamente il pacchetto KB5034765 si risolve in maniera definitiva, come indicato da Jen Gentleman di Microsoft, che consiglia inoltre di riavviare i PC dopo l’eliminazione del pacchetto in questione.

Infine, ecco l’ultima novità riguardante il sistema operativo di Microsoft, Windows 11 a seguito di un prossimo aggiornamento non girerà più su alcuni computer, ovviamente si sta parlando della fascia di computer meno performanti, tutti quelli che al momento utilizzano l’OS con le specifiche minime consigliate. Un piccolo aiuto per coloro che indubbiamente si sono ritrovati a dover fronteggiare problematiche addirittura più grandi di quanto avrebbero mai immaginato, nonostante le dovute attenzioni in merito.