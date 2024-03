Durante il recente fine settimana, le conversazioni online hanno ruotato intensamente attorno a un controverso aggiornamento software rilasciato da Xiaomi, il quale ha scatenato un vero e proprio caos su alcuni smartphone dell’azienda.

Infatti molti devices sono bloccati in un ciclo di infiniti riavvii dove non è possibile uscire se non ripristinando il telefono.

Xiaomi: quali smartphone sono coinvolti?

La problematica coinvolge diverse gamme di prodotti, spaziando dai marchi Xiaomi, Redmi fino a POCO. Il sintomo più evidente è stato un ciclo infinito di riavvii, costringendo gli utenti ad affrontare una serie di fastidiosi inconvenienti. Ciò che rende la situazione ancor più critica è il fatto che il ripristino alle impostazioni di fabbrica, purtroppo, comporta la completa perdita di tutti i dati non precedentemente salvati tramite backup.

Indagando sulle cause del malfunzionamento, alcuni utenti hanno contattato l’assistenza tecnica, che ha individuato l’origine del problema in un’applicazione di sistema all’interno dell’interfaccia MIUI. Curiosamente, sembra che l’aggiornamento in questione fosse destinato esclusivamente ai dispositivi dotati di HyperOS, ma per un errore di distribuzione è stato involontariamente esteso a tutti gli utenti MIUI.

Xiaomi, tramite i propri canali social, ha prontamente riconosciuto la problematica e ha invitato gli utenti colpiti a rivolgersi all’assistenza tecnica prima di intraprendere qualsiasi azione di ripristino.

Nel frattempo, l’azienda ha comunicato recentemente la lista di tutti gli smartphone compatibili che riceveranno l’aggiornamento a HyperOS nel corso del 2024. La lista è vasta e comprende una vasta gamma di dispositivi, offrendo così un raggio d’azione ampio per gli utenti interessati a queste novità tecnologiche.

