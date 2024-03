Negli ultimi anni Apple ha suscitato il malcontento degli appassionati a causa delle scarse modifiche apportate nel corso del tempo al design dei suoi melafonini. I mesi che precedono l’arrivo di una nuova generazione di iPhone si fanno sempre ricchi di indiscrezioni secondo le quali, ogni anno è l’anno buono per assistere all’arrivo di dispositivi con design innovativi ma quasi mai tutto questo diventa realtà.

Nelle settimane scorse, ad esempio, si è diffusa in rete una voce secondo la quale Apple avrebbe drasticamente rinnovato il design del modulo fotografico del suo iPhone 16 Pro, introducendo un comparto fotografico che avrebbe ricordato un rasoio elettrico. Ovviamente non si tratta di una notizia plausibile ed è veramente improbabile che tra le intenzioni dell’azienda vi sia quella di apportare una tale modifica. A darne conferma sono, tra l’altro, alcune immagini emerse in questi giorni che rivelano quello che molto probabilmente sarà l’aspetto del prossimo iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro come iPhone 15? Ecco tutti i particolari emersi!

Le immagini, realizzate dal portale 91mobiles e qui riportate, mostrano un iPhone 16 Pro apparentemente molto simile ad iPhone 15. In realtà alcuni particolari lo rendono leggermente diverso.

Il dettaglio che per primo attira l’attenzione è rappresentato dal nuovo tasto posizionato sul lato del melafonino. L’anno scorso Apple ha introdotto un tasto personalizzabile parecchio apprezzato dagli utenti e ciò potrebbe essere alla base della scelta di procedere con l’implementazione di un ulteriore tasto, probabilmente capacitivo, tramite il quale sarà possibile accedere rapidamente ai comandi riguardanti il comparto fotografico.

Un altro particolare emerso dalle immagini CAD riguarda le dimensioni del display, che passa dai 6,1 pollici ai 6,3 pollici, e il conseguente aumento del peso e delle dimensioni complessive del melafonino.

Stando a quanto trapelato fino a questo momento, è possibile prevedere che, ancora una volta, non assisteremo all’arrivo di un iPhone veramente rinnovato nel suo aspetto estetico ma la strategia di Apple è ormai più che nota e ciò non sorprende.