Negli ultimi aggiornamenti l’obiettivo di Google Maps è diventato quello di migliorare l’esperienza di guida. Per questo è stato introdotta Immersive View, una nuova funzionalità che permette di visualizzare l’anteprima di un percorso e un itinerario interattivo direttamente dall’app. La funzionalità però è ancora limitata, essendo infatti presenti solo le mappe di poche città importanti, tra cui quella di Milano.

Le potenzialità di Immersive View ora anche a Milano

Google Maps ha recentemente introdotto Immersive View, una nuova funzionalità annunciata nel Google I/O 2023. Funzione basata sull’intelligenza artificiale che permette di vedere l’anteprima di un viaggio ed ogni fase del percorso. Una volta selezionata una destinazione, prima dell’inizio della navigazione, sarà possibile attivare l’Immersive View tramite il riquadro mostrato in basso a sinistra. Una volta aperta, la schermata mostrata sarà simile a quella di Street View, ma fornirà la possibilità di vedere una sorta di video interattivo per vedere ogni tappa e strada da prendere. Il video mostra il tempo di arrivo a destinazione e può essere riavvolto in qualsiasi momento. Al suo rilascio questa funzionalità possedeva mappe di città internazionali importanti. La lista comprende: Londra, Amsterdam, Dublino, Los Angeles, New York, San Francisco, San Jose e Tokyo, Firenze, Venezia e recentemente aggiunta Milano.

Inoltre nel mese di gennaio in Google Maps è stato aggiunta l’integrazione con Google Lens, accessibile tramite l’icona nella barra di ricerca dell’applicazione. Grazie a Google Lens sarà quindi possibile inquadrare i negozi che ci circondano per vedere tutti i dettagli direttamente dall’applicazione. Inoltre sarà possibile avere indicazioni tramite delle frecce in realtà aumentata quando si inquadra la strada con la fotocamera del nostro dispositivo.

Tuttavia c’è ancora da aspettare per vedere altre mappe su Immersive View, oltre al fatto che questa nuova funzionalità non è disponibile a tutti, siccome sta venendo rilasciata lentamente in forma graduale.