SwitchBot ha recentemente introdotto sul mercato il suo Lock Pro, un’evoluzione significativa rispetto alla sua versione precedente, il Lock. Questo aggiornamento porta con sé un insieme di miglioramenti che rendono il dispositivo non solo più robusto grazie al suo corpo in lega di alluminio, ma anche più semplice da installare, mantenendo la facilità di implementazione come uno dei suoi principali vantaggi. Inoltre, il Lock Pro si distingue per l’inclusione di un pratico pulsante di blocco e sblocco rapido e per un’incrementata autonomia della batteria, offrendo agli utenti un’esperienza migliorata sotto ogni aspetto.

Il Lock Pro si presenta come una soluzione ottimale per chi cerca la comodità senza compromessi sulla sicurezza, benché la società consigli di optare per soluzioni più avanzate per accessi esterni, dove è richiesta una maggiore protezione. Questo dispositivo è stato ideato per essere installato con facilità su serrature esistenti, eliminando la necessità di sostituire l’intero meccanismo. Con un semplice montaggio che prevede l’inserimento della chiave, offre un livello di sicurezza adeguato per molti contesti domestici, rendendolo accessibile anche a chi non possiede particolari competenze tecniche.

Il Lock Pro funziona tramite Bluetooth, ma per coloro che desiderano estendere la sua funzionalità con il controllo a distanza tramite Wi-Fi, è necessaria l’aggiunta dell’hub di SwitchBot, venduto separatamente. Questa integrazione apre la porta a una vasta gamma di possibilità di controllo attraverso vari dispositivi smart, migliorando significativamente l’interoperabilità del dispositivo all’interno dell’ecosistema domotico, soprattutto grazie al supporto del nuovo standard Matter.

Innovazione per controllare la serratura della nostra casa

Una delle novità più apprezzate è la semplificazione nella sostituzione delle batterie, ora standard AA, che garantiscono fino a 9 mesi di autonomia. Per coloro che cercano ancora più durata senza la necessità di sostituzioni frequenti, SwitchBot offre il Dual Power Pack come accessorio, che estende l’autonomia fino a 12 mesi. In aggiunta, l’abbinamento con il Keypad Touch, un tastierino numerico che supporta il riconoscimento delle impronte digitali, arricchisce ulteriormente le funzionalità del Lock Pro, permettendo di memorizzare fino a 100 impronte diverse per un accesso sicuro e personalizzato.

La commercializzazione di SwitchBot Lock Pro viene proposta a un prezzo di listino di 139,99 euro, con l’azienda che offre diverse opzioni di bundle a prezzi vantaggiosi per incentivare l’acquisto durante il lancio. Queste offerte rendono il Lock Pro una soluzione ancora più attraente per chi è alla ricerca di un aggiornamento smart e accessibile per la sicurezza domestica.

Con dimensioni e peso ottimizzati per una discreta installazione e una comunicazione efficiente tramite Bluetooth, il Lock Pro si posiziona come una soluzione versatile e innovativa. La sua compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi e standard di smart home lo rende un prodotto di spicco nel suo segmento, offrendo agli utenti la possibilità di integrare la sicurezza smart nelle loro case con facilità e convenienza.