Dopo diversi rumor sul nuovo Pixel 8a, sembrerebbe che Google sia al lavoro su un nuovo modello di Chromecast con Google TV. Sono presenti diversi segnali che porterebbero all’esistenza di questo nuovo dispositivo: dal codice dell’app Google Home fino alla Beta di Android TV 14.

Le ipotesi del nuovo Chromecast con Google TV

I modelli precedenti di Chromecast sono sempre stati svantaggiati rispetto alla concorrenza siccome permettevano lo streaming di contenuti solamente da telefoni o tablet. Infatti, i dispositivi Chromecast possono essere considerati effettivamente rivoluzionari con i modelli dopo il 2020, con l’introduzione del nuovo sistema operativo Google TV. Questi nuovi modelli di Chromecast sono basati su una versione modificata di Android TV, che è più intuitiva e comoda da usare rispetto ai predecessori. Il nuovo sistema operativo, mette infatti a disposizione dell’utente diverse app, e di conseguenza miliardi di contenuti. Contenuti che possono essere sfogliati proprio tramite il telecomando in dotazione che elimina l’utilizzo di un dispositivo esterno.

Un nuovo modello sarebbe quindi più che gradito, non solo per migliorie hardware, ma anche per qualche nuova funzionalità. Con il nuovo aggiornamento dell’app Google Home sono stati aggiunti nuovi dispositivi, come la linea di altoparlanti JBL. Insieme a loro è apparso un dispositivo nominato “YTD” sotto la categoria Chromecast con Google TV, vicino ai modelli HD e 4K. L’app tratta questo nuovo dispositivo come qualsiasi altro modello di Chromecast, e quindi si ha la certezza che non sia un dispositivo di un produttore diverso. Inoltre nella Beta di Android TV 14 ha fatto la comparsa la grafica di un nuovo telecomando simile a quello di Chromecast, che presenterebbe un nuovo tasto personalizzabile con su disegnata una stella.

Tuttavia potrebbe essere un placeholder per un nuovo Dongle TV di Google, come potrebbe essere un dispositivo totalmente diverso. Questo nuovo modello potrebbe inoltre scomparire dall’app come il dispositivo simile, nominato “YTC”, comparso l’anno scorso sempre sotto la categoria dei Chromecast. Al momento quindi, non si ha nessuna conferma ufficiale dell’uscita di un nuovo modello di Chromecast con Google TV.