Elon Musk dichiara di non finanziare né Trump né Biden per le elezioni

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, ha reso chiaro che non intende sostenere finanziariamente nessuno dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Questa precisazione arriva in seguito a indiscrezioni riguardanti un presunto incontro tra Musk e l’ex presidente Donald Trump a Palm Beach, in Florida, durante il quale Trump avrebbe elogiato il miliardario e sperato di incontrarlo personalmente, forse con altri fini.

Musk ha espresso il suo intento di non donare fondi né alla campagna elettorale di Trump né a quella dell’attuale presidente Joe Biden. L’imprenditore ha emesso la sua decisione tramite un post su X, social di sua proprietà, mettendo fine alle speculazioni sulla sua presunta partecipazione al sostentamento di una delle due campagne. Il CEO Tesla esce così fuori dai giochi.

La guerra alla presidenza e il ruolo di Musk

Le dichiarazioni di Musk giungono dopo il Super Tuesday, durante il quale Biden e Trump hanno dominato le primarie, garantendosi praticamente le nomination per i rispettivi partiti. Il CEO aveva però già espresso in passato il suo scetticismo nei confronti di entrambi i candidati. Durante il vertice DealBook dello scorso novembre, Musk aveva infatti dichiarato di non votare per Biden, senza però specificare il suo sostegno a Trump dando già i primi indizi della sua “non posizione”.

Precedentemente, Musk aveva indicato la sua disponibilità a sostenere la campagna del governatore della Florida Ron De Santis alle elezioni presidenziali. Tuttavia, il ritiro di De Santis dalla corsa alle primarie repubblicane lo scorso gennaio ha reso questa opzione non più valida. La decisione di non sostenere finanziariamente nessuno dei candidati riflette la sua posizione neutrale e il suo distacco dalla politica partitica.

Il suo ruolo nel mondo degli affari e nella ricerca scientifica lo rende spesso e comunque oggetto di attenzione politica, ma Musk sembra preferire rimanere al di sopra delle divisioni partitiche. La sua dichiarazione di non sostenere né Trump né Biden non è altro che una dimostrazione di tale visione e della sua volontà di mantenere una posizione indipendente rispetto alla politica tradizionale.