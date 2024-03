Da diversi anni circolano voci riguardanti l’iPhone pieghevole di Apple, ma fino ad ora il progetto non ha visto la luce. Recenti indiscrezioni diffuse da The Information confermano che Apple è effettivamente al lavoro su due prototipi di smartphone di tale forma, dimostrando un interesse persistente per questa tecnologia emergente.

La strategia Apple che verte in questa direzione non sorprende, considerando il trend del settore verso dispositivi più flessibili e innovativi. Le fonti però riportano che l’azienda è ancora in una fase prototipale, indicando un ritardo nella progettazione rispetto ad altri concorrenti nel settore dei dispositivi pieghevoli. Prendiamo ad esempio la Samsung. Ormai è da diversi anni che governa a spada tratta questa parte di settore. Ci si aspettava, effettivamente, che la società del Cupertino agisse molto tempo prima.

Perché la Apple è così in ritardo con il progetto dell’iPhone pieghevole?

Questo ritardo potrebbe essere attribuito alla cautela di Apple nel garantire che il prodotto soddisfi i rigorosi standard di qualità e affidabilità tipici dei suoi dispositivi. Alcune fonti hanno riportato notizie che hanno spiegato la presenza di diverse problematiche legate alla resistenza del dispositivo, in particolare vicino alla zona della piega, il che potrebbe mettere in discussione la realizzazione del prodotto. Dato il tipo di dispositivo non possono permettersi di essere al di sotto della concorrenza. L’iPhone pieghevole, noto anche come iPhone Fold o Flip, potrebbe presentare diverse caratteristiche interessanti, tra cui un display OLED pieghevole da 8 pollici, una cerniera di nuova generazione, una porta USB-C ed il supporto MagSafe.

Queste caratteristiche suggeriscono un prodotto all’avanguardia, seppur ancora in fase di sviluppo. Esperti hanno avanzato l’ipotesi di un possibile iPad Fold con display da 8 pollici, ma al momento non vi sono certezze in merito. L’attenzione sembra però per ora essere focalizzata sugli iPhone, con i due prototipi di cui si ha conoscenza. Contrariamente alle speculazioni precedenti, la Apple probabilmente lancerà i suoi device pieghevoli nel 2026. Date le tempistiche non si conoscono le caratteristiche definitive e i costi. Il dispositivo pieghevole di Apple resta un progetto pieno di incertezze ma anche promettente. Ora attendiamo il suo atterraggio nel mercato per vedere quali sarà il suo apporto.